La Municipalidad avanza en un "plan de contingencia" para el transporte

Cuando se cumplen 14 días del paro total de colectivos en la ciudad de Córdoba, la Municipalidad continúa trabajando en un "plan de contingencia" que se traducirá en una declaración de emergencia del sistema de transporte.

Miguel Siciliano, secretario de Gobierno municipal, aseguró que el objetivo es que el gremio y los choferes acepten trabajar 19 días al mes y no 24 como sucedía antes del paro. El funcionario también aclaró que el sistema "está quebrado" ya que vive del "12% de corte de boletos" que se registra desde el comienzo de la cuarentena.

"La idea del intendente Llaryora es garantizar que todos conserven su empleo (...) Es incompatible que cobren el 100% de sus salarios con la cantidad de corte de boleto que existe hoy", remarcó a Radio Universidad.

En tanto, comentó: "El sistema de transporte tiene que volver porque los que sufren son los vecinos. Los trabajadores deberán entender que, así como el municipio hace un esfuerzo para que no se queden sin trabajo, ellos no pueden cobrar todo el salario. Esto es para evitar que las empresas no entren en quiebra. El Municipio está dispuesto a comprometerse con subsidios, pero los trabajadores tienen que entender que todos tendremos que poner algo”.

"Si no hay empresas de transporte, ¿dónde van a trabajar? Espero que los trabajadores entiendan que es por la supervivencia del sistema", agregó el funcionario.

Este lunes, previo a los enfrentamientos ocurridos en la marcha de UTA, la secretaria general del gremio, Carla Esteban, sostuvo que no cederán "ni un centavo".

Asimismo, dentro del propio sindicato se intensifica una interna entre los trabajadores que responden a la conducción y los denominados "autoconvocados" que ayer mostraron una bandera que rezaba: "Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes".

Finalmente, Esteban afirmó que este martes se presentará ante el fiscal Raúl Garzón, en Tribunales II, para hablar por los ocho detenidos durante la protesta.

La bandera que grafica la feroz interna dentro de UTA. El reclamo salarial se mezcla con las luchas internas.@Lmdiariocomar pic.twitter.com/4VXQbv7pSL — Ignacio Martín (@IgnacioNMartin) July 13, 2020

