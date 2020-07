Academias de danza protestaron este lunes por la reapertura

Bajo la convocatoria de la ACED pidieron una pronta apertura de sus locales. Aseguran que no trabajan desde enero y que muchos acumulan deudas de más de $ 200 mil.

Bajo la convocatoria de la Asociación Cordobesa de Estudios de Danza (ACED) se realizó este lunes por la mañana frente a Patio Olmos una protesta para pedir la reapertura del rubro y la flexibilización de la autoridad.

Si bien señalaron que hace cuatro meses presentaron un protocolo para poder funcionar, aún no fueron autorizados para abrir sus puertas.

En diálogo con la prensa, los referentes de la entidad precisaron: "Hay 120 academias en la ciudad de Córdoba y más de mil en la provincia. Estamos sin trabajar desde enero, y los pocos ingresos que podemos generar online no alcanzan a cubrir el 20% de los gastos fijos. Somos mil emprendedores que no podemos trabajar y venimos acumulando deudas, en algunos casos de 200 mil pesos cada uno, sumando solo alquileres. No tenemos respuestas de la Municipalidad ni de la Provincia", aseveraron.

Si bien con el aumento de casos indicaron que no están esperando la reapertura inmediata, contaron que estuvieron reunidos con el COE y tienen listo un protocolo.

"Necesitamos estar en la lista del COE. El sector de la danza es masivo, son más de 100 mil bailarines y dan trabajo a modistas, a fotógrafos. Queremos que los gobernantes escuche al sector", expresaron.