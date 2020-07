Concejales piden información sobre el nuevo Ente de Agua Potable

Concejales de la oposición elevaron un proyecto de resolución para que el Ejecutivo municipal informe acerca de las responsabilidades y el funcionamiento del nuevo Ente de Agua Potable (Emap).

La nueva Unidad Ejecutora fue creada por el Ejecutivo para “la correcta gestión, supervisión y fiscalización referida a todos los aspectos del Convenio de Transferencia de Titularidad del Servicio Público de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba”.

Asimismo, los ediles Juan Pablo Quinteros, Olga Riutort, Ricardo Aizpeolea, Armando Fernandez y Juan Negri piden que se proceda a informar las funciones y recuerdan la creación por Ordenanza de la “Comisión Especial de Seguimiento y Evolución del Suministro de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba” (Ordenanza 13.023).

Se solicita, también, conocer si las funciones del Ente o Unidad Ejecutora no se superponen con las eventuales funciones que deberá desarrollar el futuro “Ente de Control de Servicios Públicos Municipales” que la mencionada ordenanza se obliga a crear.

"Lo que resta dilucidar y aclarar, por el Secretario de Desarrollo Urbano, es si el Emap es un ente autárquico con personería jurídica propia distinta del municipio o si por el contrario es una mera Unidad Ejecutora. Si se trata de un Ente, su creación es nula atento que debió ser creado por Ordenanza del Concejo Deliberante de la Ciudad de conformidad a lo dispuesto por el Art. 63 Inc. 16 C.O.M y por el procedimiento de doble lectura según lo dispuesto por el Art. 78 Inc. 4", explicó Quinteros.

"En el supuesto de que la mera Resolución de un Secretario hubiera creado solo una Unidad Ejecutora, resulta de una notoria mala praxis técnica haberle otorgado el nombre de “Ente” a lo que no lo es. El error ya sea de “nominación”, si es una unidad ejecutora, o de “creación”, si se creó un ente mediante una Resolución de Secretaría, surge con tanta evidencia que no resiste el menor análisis", agregó.