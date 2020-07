Lipovetzky: "Lo que le falta a Juntos por el Cambio es una autocrítica"

El diputado provincial de Juntos por el Cambio (JxC) Daniel Lipovetzky opinó que el espacio debe hacer "una autocrítica" de cara a las elecciones del año próximo, consideró a Mauricio Macri como "uno de los líderes" de la fuerza y resaltó la "jerarquía política" de la exvicegobernadora María Eugenia Vidal.

En una entrevista con la agencia Télam, Lipovetzky puso reparos al comunicado difundido por la coalición, referido al crimen del empresario y exfuncionario Fabián Gutiérrez, porque -dijo- no fue "representativo" del pensamiento de todo el espacio, pero advirtió que ese hecho constituyó "un punto de inflexión" y dio origen a la Mesa Ejecutiva de JxC, en la que se intentará dar más lugar a "los moderados" del espacio.

"Siempre está bueno que se publiquen comunicados, es una manera de transmitir posiciones de una coalición. Ahora, lo que transmitió no representaba lo que pensábamos todos dentro de este espacio político de Juntos por el Cambio. En el caso del PRO, la clave de los presidentes es la de representar la visión de todos el espacio", explicó el legisdor de Buenos Aires y agregó que "todos los partidos políticos tienen diferencias, lo vemos en el PRO, en el radicalismo, o en el Frente de Todos, pero las autoridades tienen que tratar de representar a todas las visiones, no la visión de un sector, ahí es donde el comunicado no nos representaba".

Respecto a las distintas "visiones", previo al comunicado Lipovetzky dijo: "Fui uno de los primeros en plantearlo, también María Eugenia (Vidal) como referente en la provincia y (Horacio) Rodríguez Larreta desde la gestión (porteña), y hay otro sector más radicalizado".

En cuanto al rol de la Mesa Ejecutiva creada tras el comunicado por la muerte de Gutiérrez, el diputado señaló que en un espacio político diverso tiene que haber distintas representaciones de pensamientos y de territorios. "Era necesario que dentro del PRO nacional haya una mesa más amplia en la que esté representada Buenos Aires, y en ese sentido me parece bien que María Eugenia sea clave en la representación".

En cuanto al rol de Mauricio Macri dentro de JXC, Lipovetzky expresó que "es uno de los líderes, es el ex presidente, habrá que ver en este proceso cómo se plantean los escenarios para el futuro". A su vez, indicó: "Lo que le falta a todo Juntos por el Cambio es una autocrítica, hacer un balance de los últimos 4 años para no repetir los errores y para empezar a discutir lo que le vas a proponer a la gente a futuro, la gente vota a futuro, no al pasado".

Tenemos que empezar a debatir qué rol del Estado queremos, qué políticas de desarrollo vamos a tener, toda esta discusión no se ha dado en el espacio. Cuando termine esta pandemia es necesario dar ese debate. Voy a trabajar con María Eugenia para eso, esa es la clave para lo que viene.

Fuente: Télam

Noticia relacionada: