Elevaron una denuncia por aplicación de “falso SAP” contra la fiscal Chirino

El grupo de madres cuidadoras de niños y niñas víctimas de ASI (Abuso Sexual Infantil) en tres instituciones educativas de la ciudad de Córdoba (Jardín Juan Gaviota, Jardín Municipal La Casita del Hornero y Collegium), presentaron este miércoles una denuncia por aplicación del falso SAP (Síndrome de Alienación Parental) por parte de la Fiscalía N°1 de Delitos contra la integridad sexual a cargo de Alicia Chirino.

La presentación fue realizada ante la Senaf, tras haber recibido la última semana de junio una nueva notificación oficial que niega el acceso de unos de los niños víctima de ASI a cámara Gesell. Sin embargo, desde el área les informaron que no tienen competencia para intervenir en este caso.

“Se nos dijo que Senaf no tiene competencia para intervenir en causas judiciales en las que se encuentran garantizados cuidados parentales, como ocurre en nuestros casos, y se nos ofreció acompañamiento técnico mediante el equipo de profesionales de la psicología y trabajadores sociales”, remarcaron a través de un comunicado.

Dejen de archivar las denuncias, los niñes NO MIENTEN sobre asuntos que desconocen. Basta de violentar su palabra con el falso SAP. La Fiscal Chirino es garante de un régimen político de encubrimiento e impunidad para abusadores. pic.twitter.com/wwWj3ANrvj — Soledad Diaz Garcia (@SoleDiazGarcia) July 8, 2020

Asimismo, remarcaron que desde el organismo se comprometieron a realizar las gestiones necesarias a fin de comunicar al Ministro de Justicia las denuncias receptadas durante la jornada.

“Si bien el objetivo puntual por el que asistimos no fue alcanzado, consideramos positiva la acción. Son pequeños logros que obtuvimos gracias a la acción colectiva, gracias a quienes acompañan este pedido de justicia para les niñes que sufrieron vulneración de sus derechos, para que no sufran más revictimizaciones y los abusadores no gocen de impunidad en nuestras escuelas gracias a la complicidad del sistema judicial”, completaron.







