Piden la indagatoria a Arribas y Majdalani por espionaje al Instituto Patria

El pedido se hizo ante el juez del caso, Juan Pablo Auge, quien deberá decidir si lo acepta y fija fecha para escuchar a ambos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Arribas, ex titular de la AFI. - Foto: archivo.

La fiscal federal de Lomas de Zamora, María Cecilia Incardona, pidió que se cite a declaración indagatoria al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas; a su ex segunda, Silvia Majdalani; y al ex jefe de Contrainteligencia de ese organismo, Martín Coste, en la causa que investiga supuesto espionaje ilegal en el Instituto Patria y en la que actúa como querellante la vicepresidenta Cristina Fernández.

El pedido se hizo ante el juez del caso, Juan Pablo Auge, quien deberá decidir si lo acepta y fija fecha para escuchar a ambos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en calidad de acusados, informaron a Télam fuentes judiciales.

El pedido de indagatoria se hizo en la causa penal que ya investigaba Auge antes de quedar designado también como juez del caso que investiga maniobras de espionaje ilegal desde la AFI a políticos, empresarios, periodistas y otras víctimas.

La fiscalía tiene delegada la investigación, por lo cual el magistrado aceptaría el pedido y podría fijar fecha para el trámite, explicaron las fuentes.

Se trata de la investigación por presuntas tareas de espionaje en el Instituto Patria, en la que Auge ya detuvo al ex director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, cuya situación procesal en este caso será resuelta en los próximos días.

Por otro lado, Auge debe resolver planteos vinculados a la otra investigación de la que quedó a cargo el viernes último, tras la decisión de la Cámara Federal de La Plata de apartar a su par de Lomas de Zamora Federico Villena.

La defensa de dos de los detenidos pidió la nulidad de todo lo actuado desde que se recusó a Villena, incluidas las órdenes de detención.

La presentación fue hecha por el abogado Fernando Sicilia, defensor de los detenidos Facundo Melo y Leandro Araque, ante el nuevo juez del caso Juan Pablo Auge, según el escrito al que accedió Télam.

La defensa de los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia sostuvo ante Auge que las detenciones y declaraciones indagatorias ordenadas por Villena fueron nulas, como todo lo hecho desde que "se solicitó la recusación del magistrado que intervenía anteriormente" y, por ello, pidió también la "inmediata libertad" de ambos.

Noticias relacionadas: