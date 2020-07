“Debemos replantearnos los calendarios de la actividad cultural”

Especial para La Nueva Mañana

Desde la Universidad Nacional de Córdoba siguieron trabajando en estos meses de aislamiento social preventivo, cuando en marzo el inicio de la cuarentena los encontró en la mitad de lo que son las publicaciones de las convocatorias para las actividades artísticas y debieron suspender la comunicación de resultados hasta ver qué panorama y qué posibilidades iban a tener de llevarlas a cabo, tanto en artes escénicas como musicales.

Por otra parte, respecto de los lugares donde se desarrollan esas actividades, Pedro Sorrentino sostuvo: “Como contamos con salas con espacios reducidos y, teniendo en cuenta que la circulación del virus se acentúa en lugares cerrados, no se dejó de apostar a la divulgación y al trabajo cultural, que en el caso particular de los museos pues probablemente la oferta virtual sea una alternativa para este año”.

Asimismo, continuaron trabajando con las realizaciones que surgieron y con todas posibilidades que estaban latentes y que nunca “exploramos porque no nos preocupábamos por el ensayo del concierto, por ejemplo. Sin embargo, las condicionantes fueron posibilitadores de fiestas maravillosas de carácter educativo que además contribuyeron a otros programas con los cuales nosotros tenemos un trabajo muy intenso de hace muchos años como es “Unidos por la Música” que colabora con muchas orquestas de carácter social y en ese sentido lo nuestro contribuyó con videos didácticos”, agregó Sorrentino.

¿Qué herramientas virtuales están utilizando para la comunicación?

- Principalmente nuestras cuentas de Instagram y de Facebook, y para las transmisiones en vivo la plataforma de YouTube. Asimismo, estamos pensando en eventos de tipo festivales o de recitales utilizando esa misma plataforma.

Convocatorias

“Otro tanto se hizo con una convocatoria que se inició este año y que tiene que ver con el vivero de proyectos, en el cual trabajamos en conjunto con la Facultad de Artes y de Ciencias Económicas, y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes donde la idea era acompañar proyectos artísticos de diversa índole en su recorrido hacia la profesionalización. Es decir, no se trata de apoyar ideas sueltas sino con proyectos ya en marcha”, confirmó el gestor cultural.

Todo esto está en curso, todavía no lo han evaluado y una vez que se cierre la presentación, seguirá trabajando una comisión designada de evaluadores, quienes elegirán los proyectos y se verá la modalidad a llevar adelante en las capacitaciones con los líderes de la iniciativa que muy probablemente se desarrollen de forma virtual y después acompañamientos con la idea de ayudarlos a crecer, de acuerdo a la modalidad de cada uno.



Protocolos

No existen certezas ni ninguna comunicación, solo mucho trabajo de elaboración de pautas de prevención porque además hay una situación económica, indudablemente, que juega en contra de la cultura, “porque se presenta mucho personal involucrado y que, lamentablemente, está sin trabajo: técnicos, administrativos, comunicadores, etcétera y eso se nota cuando se produce el impacto económico que tiene la posibilidad de funcionamiento y la gente que está atravesando también dificultades sociales y económicas. Es decir, toda la comunidad involucrada alrededor de la cultura”.



¿Cómo tienen prevista la vuelta a las actividades de agenda?

- La UNC ha estado trabajando en protocolos muy exhaustivos y detallados respecto del uso de los espacios y en cuáles son las características. Aunque en este momento esté restringida toda la circulación y se desalienta completamente que ello ocurra en Ciudad Universitaria, supongo que esto, en algún momento, cuando podamos ver la curva descendente de contagios y conforme también a lo que acontezca en el resto de la provincia, se irá habilitando paulatinamente el uso de los espacios.

En principio desde la unidad académica están evaluando, no para ahora en lo inmediato sino para el mediano plazo, que pudieran utilizarse las salas para el ensayo de los artistas y de las obras que fueron seleccionadas, y eventualmente mostrar alguna muestra virtual, la cual no implica la asistencia de gente ni requiere espacios cerrados.

Además, ¿todos esos protocolos alcanzarían a las productoras privadas?

- Sí, por supuesto. Todo está suspendido y no existe ninguna posibilidad, hoy por hoy, de juntar a músicos y mucho menos a los artistas para realizar los ensayos.

“Pandemia económica”

Respecto a este tema, al ser la Universidad una institución educativa tiene otras características, pues está orientada a la formación de profesionales, a la educación de grado. Sin embargo, también desde hace muchísimos años las carreras de investigación como de extensión tienen un lugar importante y de referencia, “por lo que tratamos de contribuir, sobre todo, con los grupos emergentes, aunque también como tenemos salas de referencia, es decir, que permiten espectáculos de mayores dimensiones o que a veces tienen más cartel, también colaboramos con emprendimientos privados de las coproducciones”, acotó.

Es que, además, después de esto va a quedar la pandemia económica, como dicen todos…

- Una de las alternativas que estuvimos conversando, viable, sería trabajar con otros calendarios. En este caso particular, la Universidad está muy consolidada, muy naturalizada con los calendarios de funcionamiento entre marzo-abril y noviembre-diciembre, donde es más fuerte la actividad artística. Acá quizás haya que replantearse esos calendarios y que la actividad fuerte vaya de setiembre-octubre a marzo, para funcionar también en enero, mes en el que la Ciudad Universitaria no tiene ninguna actividad. Quizás lo que habría que hacer es reconfigurar la ciudad misma, para dar curso a todos los espectáculos que no se puedan llevar a cabo durante la época invernal por la pandemia.

La actividad cultural de aquí en adelante

Entonces, hablando de actividades escénicas y musicales y de artes visuales y de otras, “cuando más o menos pudimos determinar el alcance que iba a tener el aislamiento y que veíamos que se daría a largo plazo, entonces se fue avanzando con propuestas y muestras de aquellos proyectos presentados y a partir de allí le pedimos a los ganadores de los concursos respectivos que armen la producción de las propuestas y a su vez saquen piezas que puedan ser publicadas a través de las redes sociales mayormente, tanto en video como en fotografía, o en gráfica, de cada una de las propuestas que fueron muy distintas entre sí. No solo teatrales sino de diverso tipo, como pueden ser más experimental o de estilo poético o también aquellas más tradicionales o de títeres”, confirmó. Otro caso también surgió, como es el de la convocatoria para formar un elenco temporario con una obra de producción de las actividades con vistas a cuando se puedan volver a utilizar los escenarios y los espacios del Campus universitario. “Todo esto, por supuesto, no depende de la Universidad sino también de las autoridades nacionales. Es decir, van preparándose para ese encuentro y de acuerdo a las normativas que se determinen cuando sea el momento”, finalizó Sorrentino.

