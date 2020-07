Presentó un recurso de amparo para poder visitar a su madre internada

Silvia Sosa anhela poder visitar a su madre, Norma Quigley (74), internada desde hace más de una semana en la UTI del Sanatorio Punilla, Villa Carlos Paz. Por cambios en los protocolos internos de la institución lleva días sin verla, y ahora interpuso un recurso de amparo para que finalmente esa visita se pueda concretar.

Este jueves Sosa confirmó a La Nueva Mañana que, patrocinada por el abogado Marcelo Blengino, presentó un escrito para poder ver nuevamente a su madre. De concretarse, el encuentro no sería en la sala de terapia intensiva sino en otro espacio, y con las condiciones sanitarias de rigor, en el actual contexto de pandemia que estamos atravesando.

El miércoles, en declaraciones al portal CarlosPazVivo!, Sosa relató que “mi mamá entró el miércoles de la semana pasada al Sanatorio Punilla, está en Terapia Intensiva”. La mujer padece un cuadro de insuficiencia respiratoria y cardíaca, entre otras complicaciones. Por un cambio en los protocolos, ya no se permiten visitas en el sector de terapia intensiva.

“Soy hija única y estamos las dos solitas. Siento la necesidad de verla. Le mandaba cartitas para que se la lean las enfermeras. No nos podemos ni siquiera despedir. No va evolucionando bien, no me han dado esperanzas, y no la puedo ver en vida a pesar de que no la puedo tocar”, dijo a la página web punillense.

“Es extremadamente difícil y triste que una persona termine sus días aislado, sin poder tener contacto con sus familiares”, se lamentó.

Noticia relacionada: