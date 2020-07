Reactivan bares, restaurantes y vuelve el trabajo doméstico y de albañilería

Juan Schiaretti igualó a la capital cordobesa con la situación del resto de la provincia. Adelantó que habrá más habilitaciones la próxima semana pero pidió "responsabilidad" para "no volver atrás".

"Hay que tener en claro que no hemos vencido al virus", dijo Schiaretti. - Foto: Javier Imaz/LNM

Este jueves, el Gobernador Juan Schiaretti, en conferencia de prensa, indicó que Córdoba entró en una nueva fase en "este largo combate" contra el coronavirus y comunicó la habilitación para que algunos sectores vuelvan a la actividad.

"Vamos a abrir los bares y restaurantes, a partir del martes próximo", dijo el mandatario provincial y además anunció la vuelta a la actividad de las empleadas domésticas que trabajan solo en una casa, sea por hora o de forma mensual para lo cual se implementará el registro que tiene el COE.

"Con esto igualamos las actividades flexibilizadas en Córdoba como el resto de la provincia", expresó y agregó que vuelven también los trabajos de albañilería en toda la geografía provincial.

Además, anticipó que más adelante seguramente se seguirán habilitando otras actividades, que están siendo debatidas por el COE y los especialistas.

"Córdoba indudablemente ha ganado en posibilidades de trabajar. Distintos sectores productivos pueden volver a funcionar y se ganó en libertades individuales", dijo el mandatario.

"Quiero agradecer a toda la comunidad cordobesa porque fue el comportamiento responsable el que nos permitió entrar en la fase número cinco. Quiero agradecer a los equipos del COE y de salud que trabajaron en los distintos brotes", expresó el mandatario provincial.

"Hoy más que nunca depende de nosotros mantener esta apertura que tengamos de acá para adelante. Hay que tener en claro que no hemos vencido al virus y ante la menor irresponsabilidad que cometamos, el virus nos ataca", precisó y aseguró que se seguirán controlando los límites provinciales: "Vamos a cuidar con el protocolo a los camiones que llegan".

"Si no nos cuidamos volveremos a fases anteriores, como está pasando en otras localidades de nuestra Patria", expresó el mandatario provincial", dijo el Gobernador.

"Quiero reiterar mi pedido de responsabilidad. No puede ser que por unos pocos irresponsables volvamos atrás. En los brotes siempre estuvo la irresponsabilidad de hacer juntadas que no estaban permitidas", dijo Schiaretti.

"Tenemos que aprender a convivir con la patología"

A su vez, el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, indicó que respecto a las actividades que se ponen en marcha la semana que viene, "la intención es transmitir ciertos items en cuanto a los protocolos".

"Debemos evitar el transporte público, las personas que van a domicilio -en referencia al trabajo doméstico-, deben tener un solo trabajo, y cumplir con el protocolo", dijo el funcionario y aclaró que se trabaja con "los sindicatos para capacitar a las personas".

Respecto a los bares y restaurantes, el funcionario dijo que la intención es darles ciertos tips en cuanto a protocolos. "No deben funcionar con barras, no se deben usar ventiladores, debe haber uso del barbijo y distanciamiento de dos metros y medio. La densidad de ocupación del área en los bares y restaurantes, no puede superar el 50% de la capacitad del lugar", expresó Cardozo y puntualizó que el horario de es 10 a 23 horas.

El funcionario indicó también que se intenta volver al funcionamiento de varias actividades más restringidas por la pandemia, pero se seguirá evaluando el impacto que tendrán, por lo que "cada 14 días, se tomará en cuenta el análisis del grupo asesor", para analizar cómo seguir con la flexibilización.

"Tenemos que aprender a convivir con la patología. Muchas veces hay que retroceder, y no pasa solo en Argentina sino otros países, que ya cursaron parte de la pandemia", ilustró el ministro y precisó que la patología tiene impacto dinámico y por ese motivo se debe "reevaluar" en la marcha.

Respecto a los controles en los límites de la provincia, cardozo dijo: "Estamos controlando todos los ingresos a la provincia y el mismo es restringido. Se hace el control en los 11 accesos que tiene la provincia", dijo el funcionario en advertencia al fin de semana largo de la próxima semana. "Apelamos a la conciencia social", dijo y pidió "respetar los números en la cantidad de personas en las reuniones familiares" porque son el antecedente de los brotes que hubo en la provincia previamente.

Protocolos para las actividades habilitadas

Para el servicio doméstico:

· La persona deberá prestar servicio en un solo domicilio.

· Evitar uso del transporte público.

· Triage al ingreso del domicilio.

· Higiene de calzado.

· Equipo de trabajo

· Uso de barbijo

· Lavado de manos.

· Capacitación permanente.

Para gastronomía: bares, confiterías y restaurantes:

· Triage en el ingreso.

· Sin barras.

· Sin ventiladores.

· Con barbijos.

· Con distanciamiento

Entre personas 2mt.

Densidad de ocupación 1 persona cada 2.25m²

· Sin compartir utencillos

· Higiene de manos

· Evitar el traslado de los empleados en transporte público.

· Horario de 10 a 23 horas

Para trabajos de albañilería: contrucciones y refacciones:

Con protocolo vigente.

· Para sectores externos del domicilio.

· Evitar uso del transporte público.

· Uso de barbijo.

· Higiene de manos.

· Evitar contacto estrecho.

