Mercosur: expectativa por primer encuentro de Fernández y Bolsonaro

El presidente Alberto Fernández participa este jueves en una reunión virtual del Mercosur en la que se espera que mantenga su primer contacto con su par brasileño, Jair Bolsonaro.

El objetivo del encuentro, en el que Uruguay se hará cargo de la Presidencia pro tempore, será analizar la situación epidemiológica de la región, así como también las distintas negociaciones comerciales con otros bloques, algo en lo que la Argentina puso reparos.

Sin embargo, uno de los datos más destacados es que esta reunión virtual será la primera ocasión que compartirán los jefes de Estado de la Argentina y de Brasil, quienes mantienen una distante relación marcada por cruces desde antes de que el peronista ganara las elecciones en 2019.

Al respecto, el embajador argentino ante el Mercosur y Aladi, Mariano Kestelboim, señaló que "se espera" que el brasileño forme parte de la cumbre, aunque aclaró que "hasta ayer (miércoles) a última hora no estaba confirmado que Bolsonaro participe".

"Todos esperamos que aparezca. Alberto Fernández confirmó inicialmente que iba a participar. Genera un poco de preocupación que no pueda estar. Todos esperamos que esté y tengan el primer contacto, al menos, por esa vía", remarcó el diplomático en declaraciones radiales.

Al referirse a las diferentes posturas en lo que hace a las negociaciones con otros bloques, Kestelboim destacó que "Argentina no va a convalidar un acuerdo comercial que pueda afectar negativamente a su estructura productiva".

"No estamos a solas. Siempre hubo diferencias. El funcionamiento, la cordialidad, las decisiones son tomadas por los cuatro países. No se puede avanzar con una medida que no tenga el consenso de unanimidad", añadió.

En ese marco, Kestelboim advirtió que "abrirse rápidamente al comercio internacional en este contexto sería temerario" y explicó que Corea del Sur, uno de los países con los que hay negociaciones, "es el segundo país en la OMC que más medidas en contra tiene por competencia desleal: sus exportaciones las realiza a precios que están por debajo de los que tiene en su mercado interno para así ganar mercados en forma muy fuerte".

La reunión comenzará a las 11.30 y el jefe de Estado argentino participará del encuentro virtual desde la Quinta de Olivos.

Noticia relacionada: