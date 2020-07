El diputado Federico Fagioli recibió el alta tras haber contraído coronavirus

El diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli recibió el alta médica tras haberse contagiado de coronavirus durante una reunión con su par Walter Correa y estimó que habrá "un fuerte acatamiento" de la nueva etapa de la cuarentena general.

"Habiendo cumplido todos los protocolos indicados, el martes me dieron el alta. Cumplí los 21 días de aislamiento, porque ni bien me enteré que una persona con la que tuve contacto estuvo con síntomas, me aislé preventivamente. Después me hicieron el hisopado", sostuvo el legislador nacional.

En diálogo con AM 550, el dirigente oficialista agregó: "Estuve con Walter Correa, así que sospecho que me contagié de él. Dos días después de esa reunión en mi despacho, él empezó con síntomas, por lo que me aislé preventivamente".

En ese sentido, contó que no tuvo síntomas durante el aislamiento al que debió someterse. Al ser consultado sobre cómo analizaba la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante el comienzo de una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Fagioli se mostró confiado en que "va a haber un fuerte acatamiento" de la cuarentena para reducir los contagios de coronavirus.

"La gente cree y confía en las medidas de Gobierno, porque la salud es lo primero y la vida no se recupera", subrayó el diputado nacional del Frente de Todos.

