La vuelta a la fase 1 de la cuarentena generó grandes demoras en Buenos Aires

Este miércoles, en el regreso a la fase 1 de la cuarentena obligatoria, las fuerzas federales de seguridad reforzaron los controles de acceso a la ciudad de Buenos Aires como parte de las nuevas restricciones a la circulación vehicular, que generaron demoras en el tránsito en las horas pico. A su turno, la ministra de Seguridad Sabina Frederic apeló al "esfuerzo" de todos y a "redoblar la solidaridad" ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

"Sabemos que la emergencia sanitaria requiere de mucho esfuerzo de todos y todas. Las demoras en los retenes son consecuencia de una pandemia que nos obliga a intensificar los controles para reducir la circulación del virus. Esta fase de cuidado exige redoblar la solidaridad", expresó Frederic a través de su cuenta de Twitter.

Las demoras en el ingreso a la ciudad por la mañana en algunos de los accesos generaron un contrapunto entre las autoridades nacionales y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien concurrió personalmente al Puente La Noria para intentar agilizar la circulación.

Sin embargo, Berni negó haber concurrido a "dar órdenes" a los efectivos de la Policía Federal que realizaban el operativo de control en ese lugar (que no son de su competencia), y justificó su presencia a que había una ambulancia con una mujer a punto de parir, que se encontraba demorada hacía 20 minutos por el retén.

"Si usted está arriba de un puente y una ambulancia está veinte minutos para pasar y no puede pasar, y casi tenemos un parto en el medio del puente, me parece que es algo que hay que corregir", manifestó Berni en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).

Tras aclarar que trabaja "por el bienestar de los bonaerenses", Berni dijo que no fue a hacer "ningún correctivo" al lugar, sino que trabaja en la calle "todos los días" y trata se "solucionar los problemas" aunque no sean de su jurisdicción.

Más temprano, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, había asegurado que "se sabía que a partir de hoy (por este miércoles) iba a haber una situación más restrictiva" en la circulación a raíz del inicio de una nueva fase en el aislamiento obligatorio, y señaló que si bien "la idea no es complicarle la vida a la gente", se está "priorizando la salud".

De esta forma, se refirió a las largas filas de autos y demoras registradas desde las primeras horas de la mañana en los principales accesos a la ciudad, con controles intensificados por parte de las fuerzas federales de seguridad, tal como se acordó días atrás durante una reunión llevada a cabo en Casa de Gobierno con autoridades nacionales, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

Y también se refirió a la intervención de Berni: “Se presentó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires excediendo sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable también, y no sé lo que está esgrimiendo, porque el ministro tiene mi teléfono; entonces si sus intenciones fueran de responsabilidad y de buenas intenciones, me hubiera llamado y no apareciendo frente a las cámaras de televisión”, dijo.

Fuente: Télam

