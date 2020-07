Cornejo relativizó el "Mendoexit" pero opinó que debería analizarse

El ex gobernador mendocino criticó la distribución de recursos por parte del Estado nacional y habló de "discriminación". "Hay distritos que producen más de lo que reciben", dijo.

Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza. - Foto: archivo (NA).

Alfredo Cornejo relativizó sus dichos acerca de la "independencia" de la provincia de Mendoza, denominada en las redes sociales como "Mendoexit", pero aclaró que se debería "empezar a pensar seriamente en proyectos de ese tipo" si la redistribución de fondos no es la esperada.

"Hay distritos que producen más de lo que reciben del Estado Nacional", sostuvo el ex gobernador de esa provincia y referente de la UCR a TN.

Cornejo aseguró además que su provincia sufre de " una discriminación de fondo": "Por ejemplo, con el programa de créditos que da la Nación a las 24 provincias. Tucumán, por ejemplo, recibió 6000, y Mendoza, 1900. Nadie da una explicación de cuál es el criterio para el reparto".

En tanto, aclaró que "está claro que nuestra constitución no permite esa independencia", pero sostuvo que "muchos argentinos sienten, fundamentalmente las provincias del centro, que ponen más de lo que sacan en la unión nacional".

"Creo que hay provincias que producen más de lo que reciben del Estado Nacional. No solo en términos de riqueza, sino en una serie de elaboramientos productivos positivos. Yo no estoy proponiendo que lo hagamos. Lo que digo es que de tanto tirar sobre el sector privado y productivo, el Gobierno nacional va a generar un debate donde se va plantear la modificación de la Constitución para tener una confederación y no una federación, como es en la actualidad", amplió.

