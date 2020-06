El ex gobernador santafesino, Hermes Binner, murió este viernes a los 77 años

El también ex candidato presidencial falleció este viernes a los 77 años. Estaba internado por una neumonía. Le habían realizado un testeo de Covid-19, con resultado negativo.

El ex gobernador de Santa Fe y dirigente socialista, Hermes Binner, falleció este viernes a los 77 años de edad por un cuadro de neumonía el pasado domingo. En las últimas horas se había informado que el santafesino había tenido complicaciones en su cuadro de neumonía aguda que lo llevó a la internación.

Binner "presentó como complicación neumotórax espontáneo primario, que requirió la colocación de tubo de avenamiento pleural", decía el parte médico del pasado jueves, que también advertía sobre una "evolución clínica es desfavorable".

El ex gobernador de Santa Fe (2007-2011) y dirigente socialista fue internado el domingo último en un sanatorio de la localidad de Casilda por un cuadro de "neumonía aguda". Tras su ingreso, la clínica realizó los hisopados para detección de coronavirus, cuyos resultados dieron negativo, y que presentaba una evolución clínica favorable, que pasó este jueves a "desfavorable".

Binner estaba internado desde diciembre último en el geriátrico Los Naranjos de Casilda, afectado por alzheimer avanzado y complicaciones renales. El pasado 5 de junio, Binner cumplió 77 años y el Partido Socialista organizó en su homenaje un aplausazo digital. "No nos reconoce y me pone muy triste", había dicho en ese entonces a la prensa local el ex ministro de Salud de Santa Fe Miguel Ángel Cappiello.

Médico de profesión, Binner formó parte del Partido Socialista, siendo Presidente del partido desde mayo de 2012. Fue el 82.º gobernador de la provincia de Santa Fe (de 2007 a 2011), el primer socialista que ocupó un cargo de este nivel en la historia de la Argentina.

En el 2011, había sido candidato a la Presidencia de la Nación, siendo el segundo más votado detrás de Cristina Fernández.