En julio, habrá más de 40 personas trans trabajando en la Municipalidad

Con la incorporación de entre 12 y 14 trabajadoras en los primeros días de julio, para el mes próximo más de 40 personas del colectivo trans estarán trabajando para la Municipalidad de Córdoba, gracias a un acuerdo que se alcanzó entre la gestión del intendente Martín Llaryora y seis organizaciones que representan al colectivo LGBT.

A través del programa Cuerpo de Servidores urbanos comunitarios, creado en 2007 durante la gestión de Luis Juez, los trabajadores y trabajadoras de manera asociativa pueden desarrollar tareas en el ámbito estatal a través de entidades de la economía popular. Y aunque en el decreto original no lo establecía específicamente, en los últimos meses se logró encauzar el programa para hacer efectiva la inclusión laboral trans, dejando de lado la idea de “cupo” que generó tanto debate meses atrás.

“Lo que le planteamos al municipio, través de las organizaciones LGBT que trabajan con personas trans, fueron propuestas que permitiesen dar una respuesta urgente al colectivo, sobre todo en este contexto de pandemia que todo lo hace mucho más difícil. Es de destacar que muchas de las personas que fueron incorporadas en el ámbito municipal desde el mes de abril ejerce el trabajo sexual. Hoy salir a la calle sería exponerse a la imputación de un delito penal”, explicó a La Nueva Mañana Ulises Rojas, activista del colectivo LGBT e integrante de Córdoba Diversa.

“Por esta razón nos reunimos con el secretario de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la Municipalidad, Raúl La Cava, para ver la posibilidad de poder aplicar el programa de Servidores Urbanos para estas trabajadoras. Así, logramos que un primer grupo de 15 chicas entrara a trabajar el 20 de abril. Posteriormente, Llaryora nos pidió un encuentro porque quería conocerlas”, precisó.

Las instituciones que participaron de esa charla -que se concretó el 30 de abril- fueron Centro Trans Córdoba, Ser Trans, Casa del Orgullo Villa Cornú, Punto LGBTIQ trans Ciudad de los Cuartetos, Cordoba Diversa y la Asociación de Travestis Transexuales Transgéneros de Argentina (ATTTA).

“Todas las personas que comenzaron a trabajar son integrantes y activistas de esas organizaciones. Primero fueron 15 puestos laborales y se priorizó a las personas que estuvieran en un estado de mayor vulnerabilidad. El 2 de mayo se incorporaron otras 15 y en julio se sumarán entre 12 y 14 personas más”, adelantó Rojas.

Mientras se avanza en la inclusión laboral trans, desde el municipio ya están planeando un nuevo paso en favor del colectivo: la creación del Foro de Diversidad sexual y políticas públicas cuyo proyecto de ordenanza sería elevado al Concejo Deliberante la semana próxima. “La iniciativa tiene por fin que todas las organizaciones del colectivo LGTB puedan integrarlo y que ese espacio quede establecido independientemente del color político que esté a cargo de la Municipalidad”, aclaró el activista de Córdoba Diversa. El lunes se realizó la primera reunión preparatoria para avanzar en tal sentido, y el secretario de Gobierno Miguel Siciliano adelantó que el Ejecutivo Municipal tiene avanzado el proyecto del Foro, que ya había sido anunciado por Llaryora en ese encuentro de abril.

Hecho histórico

Las primeras integrantes del programa de los servidores urbanos comunitarios ya cobraron sus primeros salarios por las cuatro horas que le dedican a las tareas, para las cuales se tuvo en cuenta sus perfiles, e incluyen por ejemplo pintar bancos o la ciclovía en la Costanera. Pero hay casos como una auxiliar de enfermería, que fue destinada a cumplir funciones -mediante acuerdo con la Secretaría de Salud- para vacunar a otras integrantes del colectivo trans.

Asimismo, dos personas que estaban trabajando como servidoras urbanas entraron formalmente a trabajar en el Ente de Servicios y Obras Públicas (ESyOP), que preside Victoria “Tori” Flores. “Se las contrató como monotributistas en el programa Potenciar Trabajo, que les permite terminar además el secundario”, aclaró Rojas.

“La idea de pensar en la inclusión no es solo que estén cortando yuyos o pintando en la costanera, aun cuando son tareas que no tienen nada de malo, sino que puedan ser incorporadas al ámbito laboral. Como lo que ocurrió con estas dos trabajadoras o con la solicitud que nos hizo llegar un privado, que se enteró del proyecto y nos escribió solicitando personal porque va a abrir en agosto próximo un restaurante en Córdoba”, contó el activista de Córdoba Diversa.

Más allá de que la iniciativa generó críticas en torno a la posible precarización laboral, las personas trans que ingresaron al programa reivindicaron el valor del trabajo. “Una de las compañeras contaba que cuando recibió la llamada para incorporarse al programa municipal no paraba de llorar y temblar porque era la primera vez que la llamaban para un trabajo y no para realizar un servicio sexual. El valor del trabajo, no es sólo per se, sino por lo que genera: el anclaje al sistema y al ámbito laboral”, subrayó Rojas.

En ese sentido, explicó que lo que se está desarrollando en la Municipalidad de Córdoba es histórico. “No hay otro lugar, en especial en Latinoamérica, en el que un municipio de la magnitud de Córdoba tome 40 mujeres trans a trabajar. Nosotros estuvimos en relación con la Comisión Interamericana de DDHH, y vieron con muy buenos ojos esta política de inclusión laboral trans que se está poniendo en marcha en Córdoba”.

El debate de la inclusión laboral trans en Diputados

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados realizó el martes el primer encuentro virtual para analizar distintos proyectos de ley de acceso y cupo laboral de las personas travestis y trans, del cual participaron referentes de organizaciones en esta temática.

Los ejes de las intervenciones fueron el acceso laboral de las personas trans/travestis, cupo laboral en el Estado y sus experiencias provinciales, cupo laboral en el sector privado y puntos claves de una futura ley nacional.

Hay más de 10 iniciativas que se trabajarán en ese sentido y en conjunto con la Comisión de Legislación del Trabajo, entre ellas, la de la diputada cordobesa Gabriela Estévez del Frente de Todos que impulsa la Ley “Lohana Berkins” con el apoyo de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina.

El proyecto pretende dar una respuesta integral a la emergencia socio-laboral que vive la población trans y travesti, agravada por el contexto de la pandemia. El 91% de las personas trans y travestis no tienen trabajo registrado.

