Empleadas domésticas reclaman un nuevo protocolo de bioseguridad

Las empleadas domésticas autoconvocadas de Córdoba realizarán este viernes, desde las 10, una presentación ante el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para denunciar el incumplimiento del protocolo de bioseguridad vigente, y exigir su participación en la definición de una nueva normativa. La presentación fue acompañada por la abogada y legisladora Provincial, Soledad Díaz.

En ese sentido, María Cristina Martínez, integrante del colectivo autoconvocado señaló: “Queremos reclamar la creación urgente de un nuevo protocolo de bioseguridad, que esté hecho con nuestra participación. El protocolo que hizo el COE, que tenemos desde el 11 de junio, nos pone obligaciones y deberes a las trabajadoras, pero ninguna los empleadores. Y de todas formas no se cumple. Se propone no usar el transporte público, pero no dice que los gastos de traslado los pague el empleador. Plantea varios cambios de ropa al día, y exige un kit de higiene personal, pero todos los costos los pagamos nosotras. También prohíbe presentarse a trabajar si tenemos síntomas, pero no dice que nos van a pagar si no trabajamos por estar enfermas”.

Por su parte, Dora Campos, trabajadora del sector, afirmó también que durante la cuarentena “a muchas se les cambió de categoría en el monotributo para obligarlas trabajar”. “A otras les recortaron el sueldo o las despidieron. La mayoría no recibimos la ayuda del gobierno que es el ”Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE). Y a las que sí se los dieron, los empleadores se lo descontaron del sueldo”, agregó.

Las empleadas de casas particulares autoconvocadas de la provincia denuncian incumplimiento patronal y reclaman la creación de un verdadero protocolo de bioseguridad con plena participación de las trabajadoras. Entre los reclamos centrales se exige la provisión de ropa, el calzado e indumentaria de trabajo, kits de protección personal y que se abonen los gastos de traslados.