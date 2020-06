Dieron negativos los hisopados y Arias no vuelve atrás con la cuarentena

El intendente de la localidad cordobesa de Arias, Matías Gvozdenovich, confirmó que los 38 hisopados que se realizaron en el pueblo dieron negativo, por lo que la localidad sigue sin tener casos positivos de Covid-19 y no cambiará de fase.

“Tuvimos la bendición del señor porque no hubo contagios. Arias no tiene contagiados. El médico que es de Pergamino, finalmente no contagió a nadie en nuestro pueblo. Hemos trabajado mucho en estos días porque estamos en una zona de mucho riego en la que los médicos hacen guardias en distintas localidades”, explicó Gvozdenovich en declaraciones a Radio Universidad.

El jefe comunal explicó que el mismo médico sí generó contagios en otras localidades cercanas como por ejemplo en Venado Tuerto donde se están realizando unos 120 hisopados para determinar el alcance de los contagios o en Corral de Bustos.

"Estamos preocupados porque prácticamente en todas las localidades vecinas hay casos, pero bueno, los médicos deben seguir trabajando porque no todo es coronavirus y se debe seguir atendiendo a la gente", dijo el jefe comunal.

Respecto de la situación sanitaria, Gvozdenovich explicó que el pueblo sigue siendo “zona blanca” ya que hasta el momento no hay contagios confirmados, por lo que no se endurecerán las restricciones de actividades ni la cuarentena.

El viernes pasado, la localidad había entrado en alerta tras la confirmación del contagio de un médico santafesino oriundo de Venado Tuerto, que también atiende en el Hospital Municipal de Arias.