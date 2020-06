Médicos difundieron una carta para pedir que no los imputen ni los discriminen

La Asociación de Médicos del Oeste de Córdoba difundió este viernes una carta abierta dirigida a la sociedad de Villa Dolores, donde ponen en conocimiento la situación actual en materia de salud en la zona.

En dicho escrito, señalan que son médicos del hospital regional Villa Dolores los que están realizando los hisopados y la carga de datos de los pacientes, ante al falta de personal del COE central y regional, y que dicha tarea la hacen como voluntarios.

"No es una tarea propia de nuestro trabajo, no se nos paga por realizarla", afirman, y señalan "somos pediatras, odontólogos, otorrinolaringólogos, médicos de guardia, psiquiatras, etc, que voluntariamente nos ofrecemos y ponemos en riesgo nuestra salud, la de nuestros padres, hermanos, hijos y esposos, con el único fin de contener y mitigar este flagelo que afecta a nuestra ciudad, a nuestros vecinos y a nuestros amigos", explican en la nota para exponer:

"Queremos que sepan que no esperamos diplomas, medallas ni reconocimientos. Lo único que esperamos es que si mañana caemos enfermos por trabajar en la trinchera, combatiendo el virus y dejando todo por ustedes, la Justicia no nos impute, los vecinos no quemen nuestras casas, no discriminen a nuestras familia y no dejen grafitis en nuestros autos llamándonos ratas infestadas (como sucedió en la Rioja y en tantos puntos del país). Esperamos que cuando cada uno busque responsables de la situación actual, no crear que el culpable es quien está para ayudarlo a recuperarse", expresaron.

La nota finaliza solicitando a la población que se quede en sus casas: "El peligro es cierto y está en cada esquina, estamos de pie para atenderlos, cuidarlos y contenerlos, pero esperamos no tener que hacerlo", concluye la carta con los hashtag #Quedateencasa #Ayudanosaayudarte.