Por Vicentin, Rodríguez Machado cruzó a Santiago Cafiero en el Senado

El extenso informe del jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero ante el Senado de la Nación tuvo un cruce particular con parlamentarios opositores, especialmente con la legisladora por Córdoba Laura Rodríguez Machado.

Mientras Cafiero explicaba en la Cámara el plan oficial para rescatar a la cerealera en quiebra, Machado remarcó que los cordobeses "son refractarios a la idea comunista de apropiarse de los medios de producción por parte del Estado", y preguntó: "cuántas empresas más tienen previsto expropiar?".

"Quédense tranquilos, no está en nuestra política avanzar con expropiaciones", señaló Cafiero y agregó: "Lo que hemos hecho es rescatar una empresa que estaba quebrada, que había dejado a miles de familias y productores sin pagarles, que no estaba operando y no tenía perspectivas de trabajar".

Además, pidió "tener también en cuenta el rescate económico que hizo el gobierno anterior con el Banco Nación", en referencia a los créditos que otorgó esa entidad a la exportadora de granos, en medio de una cesación de pagos por parte de la compañía.

Sobre esto, el jefe de Gabinete agregó: "Eso fue hace ocho meses nada más. El Banco Nación le dio un crédito extraordinario a una empresa sorteando todos los mecanismos previstos".

Además, Rodríguez Machado le había preguntado "por qué un gobierno que se dice progresista utiliza una ley de la dictadura para justificar este atropello a la propiedad privada", pero el funcionario eludió esa requisitoria.

En la segunda tanda de respuestas, sin embargo, Cafiero volvió sobre el tema y dijo que la senadora "hizo una referencia inadecuada" y le respondió: "Va a haber, senadora, tiempo para que usted pueda expresar su propuesta superadora a ver qué se está haciendo con esta empresa que hoy, junio, no está funcionando".

Fuente: NA

