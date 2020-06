El "Lobito" molesto con US Open por la postergación de la modalidad adaptada

"Decepcionado enormemente de que US Open nos deje afuera del torneo", dijo el "Lobito" Fernández. - Foto: ESPN.

El tenista adapado Gustavo Fernández, protagonista absoluto en mundio del tenis sobre silla de ruedas, mostró ya su habitual enojo por la desconsideración a su actividad y en este caso, el US Open fue el destinatario.

Es que a raíz de la pandemia de Covid 19, desde las autoridades del Grand Slam anunciaron el retorno de la legendaria competencia, pero esta vez sin la opción ni modalidad del tenis adaptado

El "Lobito", actual número 2 del mundo, el riotercerense de 26 años ya ganó cinco Grand Slam (Australia 2017 y 2019, Wimbledon 2019, Roland Garros 2016 y 2019). Además, fue finalista del US Open en 2014 y es el único que le falta ganar.

La pandemia del coronavirus generó enormes complicaciones en todo el planeta y el deporte no fue la excepción. Varios torneos de tenis debieron suspenderse (como Wimbledon), mientras que otros decidieron reprogramarse. En el caso del US Open, definió jugar este año, pero no incluye la modalidad en la que compite el cordobés.

"Decepcionado enormemente de que US Open nos deje afuera del torneo. No hubo consulta con los jugadores, ni de parte del torneo, ni de parte de @ITFWheelchair. Otra muestra mas de la falta de importancia y respeto que se tiene por lo que hacemos", comentó en sus redes sociales el tenista número 2 del ranking mundial.

"Somos deportistas profesionales, y nosotros actuamos todos los dias como tal. Aparte de eso, que todos sabemos lo complejo y demandante que es ser deportista profesional, luchamos dia a dia por el crecimiento del deporte. Esto es una cachetada muy grande a nosotros", agregó. "Es molesto no ser tenido en cuenta de ningun modo, es mucha la impotencia de no tener ni voz ni peso de ninguna forma. Que nuestro futuro sea decidido por gente que no entiende lo que hacemos, es inaceptable", cerro diciendo