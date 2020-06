En Villa Siburu buscan una DT mujer para su plantel femenino, pero...

"Siempre he pedido ayuda, yo quiero que haya una mujer al frente del grupo, pero siempre me ha costado", explicó la presidenta Mariela Carreras.

"Estoy a favor de la lucha feminista en el fútbol, y pido más compromiso de las mujeres para con las mujeres, más empatía en la cancha. Por ejemplo, me cuesta mucho encontrar una técnica mujer para el equipo de fútbol femenino", le contó Mariela Carreras, presidenta del club Villa Siburu Central, equipo que milita en la Primera B de la Liga cordobesa en el certamen femenino.

La directiva explicó: "En el club hay 18 personas que forman parte de la subcomisión de fútbol y que dirigen a los chicos, pero me cuesta conseguir mujeres que dirijan a mujeres... Somos un club muy humilde y los profe vienen a dirigir con el corazón, a darle lo que aprendieron del fútbol a los chicos del barrio, pero me cuesta conseguir mujeres... Siempre he pedido ayuda, yo quiero que haya una mujer al frente del grupo, pero siempre me ha costado".

"Las mujeres debemos seguir trabajando con los pies puestos en la cancha", afirmó Carreras, que dijo sentirse orgullosa por cómo trabajan en el plantel femenino tanto las chicas que lo conforman como el cuerpo técnico.

Y en ese marco, sostuvo: "El fútbol femenino debe seguir creciendo, generando más potreros y haciendo escuelitas de fútbol para mujeres en diferentes lugares. En Villa Siburu las chicas están hermosas, cada vez van conquistando más sueños y perdiendo más miedos. De esa forma van creciendo, paso a paso, con ganas, entusiasmo, voluntad, levantándonas entre todas cuando una se cae. No es fácil. Pero de eso se trata, de tener ganas, y tenemos un objetivo bien firme, y caminamos hacia eso. Por eso creemos que se van a conseguir cosas. Y si no lo conseguimos, sabemos que lo intentamos, que hicimos lo posible, y eso tiene un sabor que también da gusta. da gusto intentarlo".