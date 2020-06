López y el descenso de Talleres en 2004: "Los dirigentes no dieron solución"

El ex DT de Talleres Juan José López, quien dirigió al equipo en el descenso del 2004, de Primera División a la B Nacional, contó detalles de esa etapa, con la Promoción ante Argentinos Juniors.

"De a poco se va conociendo la verdad. Era un gran equipo, merecíamos quedarnos en Primera. De hecho la campaña fue para clasificar a las Copas Libertadores y Mercosur, pero el destino nos jugó una mala pasada. Pasó de todo, de lesiones a infortunios. y todos somos responsables", contó en el programa "Futbolémicos" de Radio Impacto.

"Nosotros nos tendríamos que haber salvado y no ir a la promoción, tenían que darnos una plata y no nos la dieron. Dosetti, Fauro y los dirigentes no nos dieron una solución y abandonaron a los jugadores", declaró López. "Empatamos con Quilmes, nos quedamos esos días en Buenos Aires para la promoción y los jugadores hicieron su reclamo. Hay que vivir, de algo se vive, la dirigencia no cumplió lo peor.

"Es mas fácil promocionar lo negativo que lo positivo, por eso los dirigentes ensuciaron a los jugadores y al cuerpo técnico en ese momento. Lo hicieron para poder caminar tranquilos por Córdoba" , agregó.

"La situación se puso tensa porque estábamos cerca de cumplir el objetivo, sentíamos que le podíamos ganar a Argentinos, pero no nos respaldó la dirigencia y el plantel se sintió abandonado", dijo y continuó: "Esos problemas los hablamos con Fauro y los dirigentes pero no nos dieron solución. Tuvimos muchos problemas en la previa del partido con Argentinos, había problemas con el presidente, los chicos querían cobrar. Los dirigentes me complicaron la tranquilidad del grupo".

A su vez siguió disparando contra la dirigencia del presidente Dosetti: "En ese periodo que estaba en Talleres me llamó #SanLorenzo por el doble de dinero y no me fui. Con el tiempo se va sabiendo la verdad, Dossetti y unos allegados me corrieron para que llegue otro técnico".

Sobre su anterior paso, en 2000-01, destacó la producción del equipo, que clasificó a Talleres a la Copa Mercosur y Libertadores. "Talleres era el primer club no afiliado a AFA en clasificar a dos torneos internacionales, después de eso el presidente me quiso rebajar el sueldo, esa chicaneada no la olvido". "El torneo que gana Gareca fue porque a Talleres lo invitaron, no se había clasificado en la cancha Talleres", añadió.