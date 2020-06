"Estamos rescatando una empresa, no quitándosela a nadie"

De visita en La Rioja, el Presidente de la Nación, aseguró que la decisión de expropiar Vicentin "es un acto de racionalidad económica, que es garantizar que ese polo cerealero no se siga extranjerizando".

Fernández advirtió que si no se interviene esa agroexportadora "va a quedar para capitales que no son argentinos". - Foto: Gobierno de La Rioja

El presidente Alberto Fernández sostuvo en La Rioja que el Gobierno "está rescatando una empresa, no quitándosela a nadie", en referencia al caso de Vicentin, y advirtió que si no se interviene esa agroexportadora "va a quedar para capitales que no son argentinos".

"Es un acto de racionalidad económica, que es garantizar que ese polo cerealero no se siga extranjerizando", insistió el mandatario al defender la medida, y agregó: "Por más que algunos se quejen, yo creo en eso". "Que no nos confundan más, esto es un acto de necesidad económica", sostuvo el mandatario nacional, al encabezar la reapertura de la fábrica textil Hilados, que había cerrado durante el gobierno de Mauricio Macri.

"El manejo de esa empresa debe hacerse con toda seriedad, no debe entrar allí la política y lo vamos a hacer en ese sentido", remarcó Fernández en la conferencia de prensa que brindó junto al gobernador, Ricardo Quintela, tras recorrer una fábrica textil.

El presidente afirmó que el juego del capitalismo se convirtió en “un juego de especulación que genera pobreza y exclusión”. “Debemos quebrar la inequidad para darles oportunidades a todos. Ese es el deber de la política y lo vamos a lograr. Porque hay un Gobierno de todos los argentinos”, señaló el jefe de Estado. "Yo creo en el capitalismo, en el mejor capitalismo, en el agente productor más que en el financiero. En ese capitalismo creo y lo voy ayudar y potenciar", enfatizó el mandatario.

EN VIVO | La Rioja - Conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández y el gobernador Ricardo Quintela https://t.co/vD3lNabyDC — Casa Rosada (@CasaRosada) June 12, 2020

Noticia en desarrollo...