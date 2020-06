El presidente del club de barrio Jardín, Andrés Fassi, expresó que no necesitan que AFA los autorice. Aclaró que el entrenamiento sería en forma individual.

"Ni bien el gobierno de Córdoba nos autorice, Talleres volverá a entrenar... No necesitamos autorización de AFA para eso", expresó el presidente de Talleres, Andrés Fassi. Aclarando que sería en forma individual.

El titular albiazul dialogó con el programa Futbolémico, que se emite por radio Impacto, y desde México contó: "Estamos en diálogo permanente con Héctor Campana (presidente de la Agencia Córdoba Deportes), estamos en espera que las autoridades sanitarias nos puedan dar la autorización de volver".

Además, explicó: "Es mucho más riesgoso correr en un parque. Soy optimista que en poco tiempo en forma individual, los jugadores puedan volver a sus entrenamientos en forma estructurada... Talleres no volvería a los entrenamientos como equipos, si no de forma individual. En vez de trotar en un parque, que lo hagan en nuestra estructura de trabajo".

Y consideró: "Buenos Aires también podría empezar a entrenar de forma individualizada, no hablo de regresar a entrenamientos de equipos si no de forma individual... Tiene que haber coherencia, si las provincias te autorizan trotar una hora y ves como está el parque de Palermo, explícame, ¿Por qué no puede salir un jugador?".

Además, contó que "Alberto Fernández está al tanto de todo lo que Talleres está presentando".