Arribas aseguró ante Martínez De Giorgi que él no mandó a espiar a nadie

El ex titular de AFI macrista presentó a través de sus abogados ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Dijo que siempre "respetó y cumpló siempre los lineamientos establecidos en la Ley".

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas negó "terminantemente" ante la Justicia "haber cometido delito alguno" durante su desempeño en el cargo, en el marco de la causa por posible espionaje ilegal a políticos, dirigentes y periodistas, tal cual denunciaron las actuales autoridades de la central de inteligencia.

"Jamás dispuse, formal o informalmente, la interferencia indebida de comunicaciones o correos electrónicos de ninguna especie", aseguró en un escrito que presentó a través de sus abogados ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

En su descargo, Arribas dijo que la denuncia que hizo la interventora Cristina Caamaño le causó "preocupación e interés" en que los hechos sean investigados. "Los hechos contenidos en la denuncia radicada por la doctora Caamaño son graves, por lo que, desde ya, señalo mi preocupación e interés por que sean investigados, en aras del descubrimiento de la verdad", destacó el ex titular de la AFI.

Además, Arribas designó a Gustavo Presman como perito de parte para intervenir en una pericia dispuesta al disco rígido que originó la denuncia, aquel que fue encontrado por las actuales autoridades del organismo de inteligencia. La denuncia presentada por la interventora dio cuenta del hallazgo de una supuesta intervención de correos electrónicos, más allá de que los mismos aún no aparecieron, y Arribas dijo que él ha "respetado y cumplido siempre los lineamientos establecidos en la Ley 25.520, de Inteligencia Nacional".

La causa fue impulsada por el fiscal federal Jorge Di Lello, quien imputó al ex presidente Mauricio Macri, a Arribas; a la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani; al ex jefe de Gabinete de ese organismo, Darío Biorci, y a dos agentes que en la causa están identificados como A y B.

Fuente: Noticias Argentinas