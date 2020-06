Taxistas reclaman ante la falta de paradas en el centro y en los barrios

Además de la gran merma en el número de viajes, los taxistas se enfrentan al problema de tener cada vez menos cantidad de paradas en el centro y en los barrios, luego de la peatonalización de algunas calles, el vallado de otras vías y la implementación de bicisendas.

El reclamo resurgió en los últimos días, luego de que se implementara un carril exclusivo para bicicletas en calle San Jerónimo, en el corazón de barrio San Vicente. Esto se suma a las intervenciones en calles céntricas como San Jerónimo y Rosario de Santa Fe, junto al vallado del Polo Sanitario y el acceso cortado a la Plaza San Martín.

Miguel Arias, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, sostuvo al móvil de Más Radio que de esta manera "se hace imposible trabajar" y que el objetivo es "expulsar a los taxistas de las paradas".

"Ya no nos queda lugar para trabajar. No tenemos colectivos en la Terminal y no tenemos aviones, por lo que esa gente está trabajando en el centro pero se nos corre a cada rato", explicó.

El gremialista sostuvo que la Municipalidad no le permite a los choferes esperar viajes en zonas donde no está delimitada una parada y que hubo incidentes con servidores urbanos.

"Nosotros vamos a Anses con gente mayor y la tenemos que dejar a dos cuadras. Es gente mayor que no puede caminar. En la zona de los bancos pasa lo mismo", agregó.

Los peones de taxis cuentan alrededor de 1.000 puestos de trabajo menos tras la cuarentena por coronavirus: "El Estado se olvidó de nosotros".