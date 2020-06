Repercusiones políticas tras el anuncio de la intervención a Vicentín

El presidente Alberto Fernádez anunció este lunes la intervención de la empresa Vicentín y el proyecto de expropiación de la compañía que será elevado al Congreso en las próximas horas. La noticia generó repercusiones en el arco político nacional y diferentes referentes se pronunciaron a favor y en contra de la medida.

El ex diputado Ricardo Alfonsín celebró la medida y afirmó que se trata de una decisión "políticamente estratégica". "Celebro la idea del Presidente de darle al Estado la oportunidad de contar con una empresa testigo en el mercado de granos y de cambios. Es una decisión no solo económica, sino también políticamente estratégica", sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA, apoyó la decisión del Gobierno y señaló: "Con la intervención de Vicentín se terminó la impunidad para los empresarios que malversan fondos públicos. Que sirva de mensaje para todos".

Con la intervención de Vicentín se terminó la impunidad para los empresarios que malversan fondos públicos.

“No abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentin. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos”, expresó, a su turno, el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina. Y cuestionó: "Tengo algunas dudas sobre la expropiación de Vicentin a la luz del antecedente de YPF, que nos costó u$s 8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún esperamos los beneficios. Por ahora solo tenemos que pagar el 'barril criollo' más caro para que no pierda Plata".

Por otro lado, Eduardo Buzzi, ex titular de la Federación Agraria afirmó que se trata de “una medida oportuna de parte del Estado”. “Viene a salvar el interés de muchos productores. Algo se hizo muy mal en esa empresa porque el mercado agrario no da pérdida”. remarcó en declaraciones a los medios. Asimismo, indicó que le pediría al Gobierno pensar en un plan que incluya cooperativas “para garantizar la producción hacia dentro y las exportaciones”. “De no haber intervención virtuosa del estado terminaría en mano de las multinacionales”, añadió.

El ex ministro de Agricultura y diputado nacional, Ricardo Buryaile, manifestó su descontento a través de las redes sociales frente a la medida de la gestión nacional. “Dijeron soberanía monetaria y estarizaron Ciccone, dijeron soberanía energética y estarizaron YPF, ahora dicen soberanía alimentaria y expropiaron Vicentín. Moreno vive”, expresó.

El diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, aseveró también que "la estafa que hizo Vicentín con Macri de mínima corresponde la expropiación y estatización sin pago bajo gestión de sus trabajadores".

