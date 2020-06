La OMS recomienda el tapabocas cuando no se pueda mantener la distancia

Ahora, la OMS advierte que el tapabocas se debe utilizar cunado no se puede resguardar la distancia social de dos metros - Foto: archivo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este sábado que en los lugares en los que haya circulación comunitaria de Covid-19 las personas deben utilizar el tapabocas si es que no pueden mantener la distancia social de dos metros, luego de haber manifestado que el uso de ese elemento era recomendado sólo si se iba a estar en contacto con potenciales pacientes de la enfermedad.

A través de una actualización de su guía de consejos sobre los tapabocas, la organización estableció que a medida que los países flexibilizan el aislamiento es necesario que los utilicen en aquellas situaciones en las que no se puede resguardar la distancia social de dos metros, como por ejemplo en el transporte público.

Antes de introducir esta recomendación, la OMS fijaba que las mascarillas para la gente que atendía a personas que podrían haber contraído el Covid-19 o que tenían síntomas compatibles con la enfermedad. Sin embargo, al actualizar su guía de consejos, la organización dirigida por el eritreo Tedros Adhanom Ghebreyesus volvió a cambiar de opinión.

"La OMS no recomienda que las personas asintomáticas (es decir, sin síntomas respiratorios) lleven mascarillas de uso médico en la comunidad. Se recomienda el uso de mascarillas por personas sintomáticas (es decir, con síntomas respiratorios) en la comunidad", señalaba al comienzo de la pandemia. El director general del organismo dijo además que "los tapabocas sólo deben usarse como parte de una estrategia integral", ya que "por sí solas no nos protegerán del Covid-19" y que no hay que "descuidar medidas como la higiene de las manos y el distanciamiento físico".

Los tapabocas recomendadas ahora para el público en general son los de tela, que deben cumplir ciertas condiciones para que sean ciertamente una protección tanto para la persona que las utiliza como para el resto de la comunidad. En la misma conferencia de prensa, donde se dio a conocer la actualización de la guía, la doctora María VanKekhove brindó precisiones sobre cómo deben confeccionarse.

"Recomendamos tres capas para fabricarlas: la interior debe ser un material absorbente como algodón, una intermedia de un material que no sea tejido como polipropileno, que es el filtro, y una exterior de un material no absorbente como poliéster", describió.

Fuente: Noticias Argentinas