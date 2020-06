Buscan suspender los intereses de las tarjetas de crédito en cuarentena

La diputada nacional del Frente de Todos, Liliana Schwindt, presentó este miércoles un proyecto de ley para suspender los intereses punitorios que cobran las tarjetas de crédito que no son emitidas por bancos, desde el 1 de mayo hasta la finalización de la cuarentena por Covid-19.

"Por la crisis, muchas personas debieron recurrir al endeudamiento para comprar alimentos y pagar los servicios. Estamos en pandemia y debe primar la necesidad sobre el negocio", fundamentó la legisladora massista.

Según señaló, lo que busca la iniciativa es "proteger a millones de consumidores que todavía no están bancarizados y deben recurrir a entidades financieras".

"De no concretarse esta propuesta, no sólo se seguiría desprotegiendo a los usuarios financieros de esas tarjetas, sino que se los dejaría absolutamente indefensos ante los abusos de los proveedores de servicios financieros no formales, por no tener ninguna herramienta eficaz ni autoridad de aplicación precisa para reclamar", agregó Schwindt.

