La Legislatura aprobó el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública

La Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó este miércoles, en su cuarta sesión virtual extraordinaria, la Ley 10.697 que faculta al Poder Ejecutivo a reestructurar los títulos emitidos por la Provincia y sus perfiles de vencimiento. Desde el oficialismo advirtieron que la medida se enmarca en el cierre de los mercados financieros y la situación fiscal agravada por la pandemia.

La Ley de Consolidación de la Sostenibilidad de la Deuda Pública de Córdoba declara prioritaria esa consolidación para los intereses de la Provincia y, según sus autores, “encuentra sus fundamentos en el cierre de los mercados financieros y de capitales internacionales verificados en Argentina desde 2018, situación agravada por los resultados fiscales observados tras la declaración de la pandemia y sus repercusiones en la economía provincial”.

A partir de esta aprobación, el Gobierno cordobés podrá efectuar las operaciones de administración de pasivos, canjes y reestructuraciones de los títulos internacionales y bajo ley argentina emitidos por la Provincia y que se encuentran en circulación. Del mismo modo, se podrán emitir nuevos títulos y llevar adelante las operaciones de crédito, administración de pasivos y modificaciones de los perfiles de vencimiento de la deuda mantenida con el Estado Nacional y el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Provincias, entre otras medidas.

Críticas de la oposición

Como era de esperarse, la sesión estuvo marcada por la ferviente oposición al proyecto que marcó el posicionamiento general de los bloques no alineados con Hacemos por Córdoba.

Pese a acompañar el proyecto, el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Orlando Arduh, lo identificó como “el ejemplo más fiel y cabal de que se equivocaron, que decidieron pensando en las urnas y con un fin absolutamente electoralista y no de gestión”. “Decidieron como candidatos y no como vecinos. Háganse cargo y pídanle disculpas al pueblo de Córdoba por una deuda que ustedes generaron y hoy no pueden pagar”, señaló.

“Hemos actuado con responsabilidad política y de manera coherente en un momento delicadísimo e histórico que está atravesando Córdoba, el país y el mundo entero”, dijo el legislador al justificar el voto del bloque. “Hoy más que nunca debemos anteponer el bien común de todos los cordobeses por encima de cualquier diferencia política o ideológica”, subrayó.

Más duro en su postura, el radical Marcelo Cossar dijo en el recinto que la “estrategia de facultades extraordinarias, además de ser de dudosa constitucionalidad, forma parte del ADN del kirchnerismo, y ustedes están haciendo eso mismo: Kirchnerismo explícito”. “Se mueven con absoluta comodidad y sin controles, con la inactividad del Poder Judicial de la Provincia y consolidando la modalidad legislativa de sesionar únicamente cuando ustedes quieren y para los temas que ustedes quieren tratar” expresó.

“La deuda nunca ha sido sostenible porque, antes de avanzar sobre las instituciones como vimos en estos días, este Gobierno acabó primero con las arcas provinciales. Nosotros ya lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo. La deuda ya era impagable para los vencimientos próximos de 2021, aún cuando no hubiera existido pandemia. Este Gobierno provincial iba a necesitar de todas maneras del apoyo financiero de la Nación, a riesgo de caer en un default selectivo”, dijo Cossar, que también aseguró que la Provincia “ha comprometido el presente y futuro de una generación entera de cordobeses”.

Luciana Echevarría, por su parte, afirmó que la decisión de “endeudarse” fue las autoridades provinciales y “ahora le mandan la cuenta al pueblo. Para eso ajustaron a los jubilados y suspendieron los planes de empleo, para sacar la plata de los bolsillos de los que menos tienen y dársela a los bancos internacionales. Éstas son las prioridades de Schiaretti, que van claramente a contramano de las necesidades de la población”, acusó la referente del MST.

“Fueron tan irresponsables que contrajeron deuda en dólares en un contexto de devaluación en el que cualquiera podía darse cuenta que iba a ser impagable. Hay que ser claros, hipotecaron el futuro de los cordobeses para cortar cintas en plena campaña electoral, por eso nos negamos a que sean los cordobeses los que deban pagarla”, afirmó Echevarría.

En la misma línea argumentativa, Soledad Díaz García afirmó que “la ley de sostenibilidad de la deuda provincial para reestructurar títulos por más $1200 millones somete a la provincia a la jurisdicción extranjera”. Así, la legisladora del Frente de Izquierda dijo que el proyecto representa “la entrega total de la soberanía nacional” y se opuso al señalar que la deuda “solo benefició a sojeros y a los negocios de los empresarios de la obra pública”. “Ahora pretende ser pagada hipotecando los fondos de la coparticipación y echando mano de los recursos de la provincia”, sostuvo.