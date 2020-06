El Gobierno alista los últimos detalles de la nueva etapa de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández alista los últimos detalles de la nueva etapa del aislamiento social y obligatorio, tras la última extensión anunciada hasta el 7 de junio. El anuncio se realizaría entre este viernes y el sábado, y el mandatario nacional estaría secundado nuevamente por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En ese marco, el jefe de Estado almorzó este miércoles con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y luego recibió a los principales empresarios del país en la Quinta de Olivos, en un intento por reforzar el apoyo de ese sector a la extensión de la cuarentena.

Se espera que el mandatario nacional lleve el aislamiento obligatorio hasta el próximo 21 de junio, con mayores flexibilizaciones en el interior y precauciones en la zona metropolitana de Buenos Aires.

Para definir los detalles, Fernández se reunió esta tarde con Rodríguez Larreta, en el marco del contacto permanente que mantienen por la evolución de la pandemia en el distrito.

El impacto del aislamiento social en los niños y los adolescentes fue uno de los asuntos a analizar junto a especialistas.

En la jornada de ayer, el mandatario nacional dejó en claro que "se está en una etapa en la que no hay experiencia en cuanto a qué pasa en los barrios populares".

"Estamos haciendo nuestro propio protocolo porque no hay antecedentes; los de los países cercanos, que no voy a mencionar, no son buenos antecedentes a seguir", dijo Fernández en declaraciones a Radio Metro.

Fernández precisó que en países como España, Francia e Italia "pagaron un alto costo por la no experiencia" frente a la Covid-19 apenas estalló la pandemia, pero destacó que las decisiones de esos gobiernos para atender la emergencia lo "ayudaron mucho" a la hora de adoptar resoluciones.