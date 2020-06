Aerolíneas argentinas y sindicatos se vuelven a reunir el viernes

Los gremios aeronáuticos no lograron ponerse de acuerdo con Aerolíneas Argentinas por el plan de suspensión de 7.500 empleados que quiere llevar adelante la empresa estatal, pero aseguraron estar "abiertos al diálogo" y este viernes habrá un nuevo encuentro. Así lo indicó este miércoles el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla) Pablo Biro, que participó de la reunión que los sindicatos tuvieron el martes con autoridades de la línea aérea de bandera.

"La reunión en Aerolíneas fue bastante larga. Nos dieron un panorama económico y los números de la compañía, que está parada" por la pandemia, comentó el dirigente. "Nos propusieron lo que trascendió por los medios, que es ir a un formato de suspensiones en el marco del 223 bis, siguiendo el acuerdo CGT- UIA", afirmó.

"Pero los sindicatos de la CTA dijeron que desconocen ese acuerdo CGT-UIA. Y los que estamos en la CGT, dijimos que no tiene nada que ver ese acuerdo con nosotros, no es aplicable a nuestra actividad. Aún no rigen las suspensiones, la empresa planteó realizarlas por un tema económico y nosotros no estamos negados al diálogo", resaltó el sindicalista.

Además, planteó: "no queremos ver que nuestros salarios bajen" y anticipó que "quedamos para una nueva reunión este viernes".

Aerolíneas Argentinas comunicó esta semana a sus empleados que avanzará con un plan de suspensiones "temporales", que se aplicará durante junio y julio, a raíz del "cese casi total de actividades" que la compañía sufre desde hace más de dos meses.

La medida abarcará a 7.500 de los 12 mil trabajadores que pertenecen a la línea aérea de bandera, quienes durante junio y julio cobrarán una "asignación no remunerativa", por la cual no se pagan aportes ni contribuciones, pero contarán con el "aporte normal" de la obra social.

La empresa anunció que implementará las suspensiones de acuerdo con artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y garantizó que la decisión se negociará con los seis sindicatos del sector, "a los fines de alcanzar un acuerdo".

Por último, Biro garantizó que "la discusión por las suspensiones no toca para nada los vuelos de repatriación y de traslado de elementos sanitarios. No se nos cruza por la cabeza suspenderlos".

Fuente: Noticias Argentinas