Passerini le respondió a Mestre: "El sistema de salud de Córdoba es de avanzada"

El viceintendente criticó las declaraciones del ex jefe comunal sobre el estado de los hospitales y afirmó: "Dejaron una ciudad de Córdoba destruida y apagada".

Luego de las declaraciones de Ramón Mestre respecto a la salud pública en la ciudad y la provincia, quien le salió al cruce duramente fue el actual viceintendente, Daniel Passerini, quien recalcó: “El sistema de salud de Córdoba es de avanzada en el país y en Latinoamérica".

A través de un comunicado, titular del Concejo Deliberante destacó que el sistema es "reconocido en el país y también por organizaciones internacionales como la OMS".

Este miércoles, en una reunión vía Zoom con integrantes del Comité Central de la UCR de Córdoba, Mestre sostuvo que la pandemia de coronavirus "puso en evidencia el deterioro de la salud pública".

“Hablo con profesionales del interior y todos coinciden en la cantidad de contratos temporales con bajos sueldos, que hace que los laburantes de la salud deban tener varios trabajos para alcanzar un ingreso más o menos acorde, después de haberse formado toda la vida”, dijo Mestre.

"Todos lo sabemos, menos quienes han hecho desastres. Dejaron una ciudad de Córdoba destruida y apagada, dónde nada funcionaba. Pero pretenden dar lecciones con palabras, como si no supiéramos lo que han hecho. Desde la comodidad, no solo no colaboran sino que ponen palos en la rueda al trabajo que venimos realizando para cuidar la salud y también la economía de cada cordobés", respondió Passerini.

En tanto, agregó: “Soy médico de profesión y por vocación, sigo atendiendo a los vecinos y puedo hablar por experiencia. El sistema de salud de Córdoba ha sabido manejar y controlar tres focos de brote de Covid 19 que nos permiten hoy seguir en el camino positivo de la flexibilización del aislamiento social. Ante la pandemia, los cordobeses actuamos con coherencia y consistencia, unidos, enfrentando todos los desafíos. Como en otras emergencias nos enfocamos en garantizar una atención inmediata y adecuada”.

Por último, Passerini le pidió a los dirigentes “aprender de las lecciones del pueblo de Córdoba, que se muestra unido y solidario para enfrentar el desafío, demostrando una vez más que los cordobeses podemos liderar soluciones”.

Noticia relacionada: