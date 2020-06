Clancy, el pivote de Instituto en plena marcha contra el racismo en EEUU

El pivot Sam Clancy Jr., uno de los ídolos del equipo de básquetbol de Instituto que compite en la Liga Nacional, participó de las marchas en Los Ángeles por la muerte de George Floyd. Racismo, críticas a Trump y deportistas como líderes de la comunidad formaron parte de esa mezcla en contra de los abusos policiales y el defensa de los derechos de las minorías afroamericana, muy vulneradas en estos tiempos.

Cara tapada, puño en alto y un cartel de Black Lives Matter. "Es triste que este tenga que ser mi primer posteo de Instagram -lamentó Sam Clancy Jr., basquetbolista de Instituto de Córdoba-, pero es hora de poner fin a la brutalidad policial". La foto, en una de las tantas manifestaciones que se propagaron en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd, fue posible gracias a un par de situaciones fortuitas: la primera fue la cancelación de la Liga Nacional por el coronavirus; la segunda, que la marcha pasara justo por la puerta de su casa en Los Ángeles. "No lo tenía pensado, pero salí y me uní porque creo en la causa", explicó.

"He tenido varios casos en mi familia e incluso yo mismo he sufrido en manos en manos de miembros de la policía que te tratan de manera injusta. Es una cuestión que pasa a diario en Estados Unidos. No quiere decir que todos los policías sean malos, pero el problema es cuando no saltan los buenos. Ellos deberían protestar también", comentó Clancy en una entrevista en TyC Sports.

Creo que las verdaderas causas de las protestas han sido pasadas por alto debido a las peleas. Mucha gente está harta del gobierno, de cómo se manejó la crisis del coronavirus, que hay 40 millones de personas que perdieron su trabajo. Muchos de los que protestan son jóvenes que no ven un maldito futuro y están enojados. No estoy de acuerdo con los enfrentamientos, pero siento su dolor y entiendo que hayan sentido que era su deber expresarlo de la mejor forma posible.

Ante la consulta si alguna de las figuras políticas podría ayudar a calmar las protestas, hizo foco directo con el presidente Donald Trump. "No creo que Donald Trump sea un líder o que le importe la gente. Creo que está preocupado por sus bases y sus seguidores. Hace comentarios racistas y los tuitea todo el tiempo. Solo está empeorando las cosas y dividiendo al país en lugar de unirlo, como debería hacer un presidente".

Mientras tanto, decenas de deportistas se suman a los reclamos: Serena Williams, Stephen Curry, Jadon Sancho y hasta Michael Jordan, quien a principios de los '90 prefería no meterse en política porque "los republicanos también compran Nike Air", según les dijo a sus excompañeros de Chicago Bulls en una charla de vestuario.