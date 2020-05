Venezuela: la Justicia anuló la elección de Guaidó como presidente de la AN

El TSJ venezolano declaró nula la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y reconoció en su lugar a la presidida por el oficialista Luis Parra.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, alineado con el chavismo, declaró nula la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) encabezada desde enero pasado por el líder opositor Juan Guaidó y reconoció en su lugar a la presidida por el oficialista Luis Parra.

La sentencia de la Sala Constitucional del TSJ también prohíbe a Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 59 países, ejercer como jefe de un "parlamento paralelo o virtual", informó la agencia de noticias ANSA.

"La Sala Constitucional del TSJ declaró válida la junta directiva de AN la cual está conformada por los diputados Luis Parra como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente", dice el fallo.



Horas después, Guaidó fue reelecto para el mismo cargo en otra asamblea celebrada con diputados opositores en la redacción de un diario, televisada en directo y con la lista de asistentes publicada.

El TSJ declaró que cualquier persona pública o privada o institución que preste o ceda espacio para la instalación de un parlamento paralelo o virtual será considerada "en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo".

Además, ordenó enviar una copia certificada del expediente y del fallo al Ministerio Público a los fines legales correspondientes en relación con las actuaciones de Guaidó.

La decisión judicial llegó en un momento de alta tensión en Venezuela, después de que la Fiscalía General solicitara a los tribunales que se declare "organización criminal terrorista" al partido opositor Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López y en el cual militó Guaidó hasta comienzos de este año.

La AN respondió que "no existe en el referido pronunciamiento (del TSJ) nada que pueda desvirtuar lo que efectivamente ocurrió en la sesión del 5 de enero de 2020 y que está expresado en la lista de votación hecha pública en la página web de la AN el 7 de enero, que da cuenta del quórum necesario para instalarse y sesionar válidamente, y de la holgada mayoría con la cual fue elegida la junta directiva que preside el diputado Guaidó".

En el documento, firmado por su asesoría jurídica, la AN rechazó la amenaza de declarar en desacato a quien incumpla el fallo y agregó que en éste "no existe ni análisis de prueba alguna sobre los hechos ocurridos ese día ni sobre cómo se verificó el quórum reglamentario exigido para la validez de la instalación" de la sesión que proclamó a Guaidó.

Más temprano, Guanipa había rechazado la sentencia y sostenido que "ese tribunal de pacotilla no existe", y el representante diplomático designado por Guaidó ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, expresó su extrañeza por el fallo "cuando hace unos meses esos diputados (los del grupo de Parra) fueron señalados por los mismos chavistas de estar vinculados con actos de corrupción".

Fuente: Télam, AP y Reuters