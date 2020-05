Fernández disparó contra la oposición: "Yo no tengo operadores judiciales"

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno no tiene "una mesa judicial ni operadores judiciales", y anteriormente "hubo una mesa judicial que permitía que se cometan excesos" y que por ese motivo tenían gente "sin condena firme".

Durante una entrevista con C5N, el mandatario nacional confirmó que trabaja en una reforma judicial y que ratificará a Cristina Caamaño al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

"Nosotros no tenemos una mesa judicial, los que tuvieron una mesa judicial son los que nos acusan de tener intereses en manipular la Justicia. Yo no llamo a los jueces, no mando a los jueces, ni hago llamar a los jueces, no tengo operadores judiciales", dijo el jefe de Estado.

Dejó claro que "los jueces están advirtiendo los excesos que cometieron en los años que la mesa judicial los apretaban para que cometan esos excesos", dijo, y explicó que por ese motivo hoy "liberan a alguien, porque no tenía condena firme".

"Es lo que dice la jurisprudencia, solo que la alteraron", dijo, y dejó claro que "nunca" podría la vicepresidenta Cristina Fernández plantearle algo que no sea lo que dice la jurisprudencia.

"Nunca en mi vida podría Cristina plantearme una cosa así", dijo y agregó que "es una vergüenza que la justicia argentina tenga dos causas, la de dólar futuro y la del pacto con Irán sin resolverse si mandan a juicio oral".

"Es inexplicable lo que está pasando, y eso es denegar justicia", dijo respecto a estas dos causas, al tiempo que dejó claro que "si alguien quisiera resolver algo se lo agradecería enormemente".

"Quiero una justicia mejor, y eso no es buscar impunidad", agregó el Presidente.

Respecto a una reforma judicial se consideró "reformista" y mencionó su convocatoria a un consejo asesor con el que están "trabajando en un remedio para la Justicia". El mandatario asumió también que es necesario "entender cómo funciona la Corte y el recurso extraordinario", y en este sentido dijo que "necesitaríamos una Justicia que se meta en una causa antes que haya una sentencia definitiva" y dio el caso de una persona condenada por asesinato y que recién después de 9 años, la Corte determinó que no había pruebas en su contra.

"Hay muchas cosas para revisar: el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura", completó.

Al ser consultado sobre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dijo que tiene al frente del organismo "a una ex fiscal que es una mujer incorruptible", que jamás aceptaría que le pidan que espíe a nadie, ya que, dijo, en ese caso, "renunciaría y lo haría público".

"Tengo al frente de la AFI a una mujer con una conducta impecable, una ex fiscal que es incorruptible. Si yo le pido espíe a alguien, renuncia y lo hace público", dijo.

Confirmó que "definitivamente" ratificará a Cristina Caamaño al frente de la AFI y que "definitivamente" espera que ella acepte continuar en el cargo.

Además, expresó su voluntad de "poder entregar a cada organismo de Derechos Humanos las cosas que Cristina encontró de espionaje sobre ellos", y dejó claro que esos documentos "tienen que estar en manos de los enormes luchadores que son los organismos".

Fuente: Télam

