Menéndez: "En Talleres soy feliz, me quiero quedar"

El volante de Talleres Jonathan Menéndez manifestó su preocupación con relación a su futuro en el club, cuyo préstamo de parte de Independiente caduca el 30 de junio, y dejó en claro su voluntad de poder quedarse en barrio Jardín.

"Soy sincero, acá en Talleres soy feliz, es mi casa. Me gustaría quedarme en el Club. Con la gente de Independiente no me comuniqué, desde hace mucho que no hablo. La situación podría ayudar a sentarse a negociar con ellos, pero mi deseo es seguir en Talleres", comentó en el programa "La mesa del fútbol" en Radio Pulxo.

"No la pasaba bien en Independiente. Cuando volví a Talleres, estaba feliz. Iba a entrenar y me reía con los chicos. Me sentía en casa y eso es impagable. Mis amigos me preguntan qué va a pasar con mi futuro y eso me genera más ansiedad. Yo creo que si nos sentamos hablar y se busca la manera se puede hacer, pero quiero jugar donde me haga feliz y hoy donde soy feliz es en Talleres", contestó Menéndez.

A propósito del posible regreso a la actividad en tiempos de cuarentena, sostuvo: "Nosotros estamos en condiciones para volver a entrenar, pero todos los clubes tienen que volver, no pueden volver algunos y otros no".

"Todos queremos volver a entrenar y a estar con nuestros compañeros, hace más de dos meses que no lo hacemos. De igual forma no sé si están dadas las condiciones, a lo mejor algunos clubes están en condiciones de volver", cerró.