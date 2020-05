Favio Álvarez actualmente está jugando en el fútbol mexicano, con la casaca de Pumas, y previo al parate mundial por la pandemia estaba jugando en gran nivel.

“Hace un año y medio estoy en un gran momento de mi carrera. Sé que tengo mucho para dar todavía. He llegado al nivel que quería estar, pero no me conformo con esto”, afirmó el futbolista en declaraciones al canal Showsport. Y sobre ese crecimiento destacó a Ricardo Zielinski, que fue su entrenador en Atlético Tucumán.

“Zielinski me ayudó mucho a explotar y la confianza que necesitaba para jugar afuera”, sostuvo.

Y, claro, habló de Talleres.

“Me enorgullece mucho haber jugado con esa presión en Talleres. No era fácil ponerse la camiseta de Talleres. Ahora es totalmente diferente”, afirmó; al tiempo que agregó: “No es fácil para un jugador pasar los cien partidos en una institución grande como Talleres y en la situación en la que estaba. A lo mejor el equipo de ahora no tiene esta presión que teníamos nosotros de ascender en Talleres. En esa época, la camiseta pesaba más”

“Nunca me escondí ni quise no jugar en Talleres. Siempre voy a estar agradecido porque además de jugador, me ponía en la piel del hincha”, aseguró Alvarez .

Además, expresó: “Me volvería a poner la camiseta de Talleres en cualquier categoría y donde esté”.