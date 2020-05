Más del 20% de los inquilinos tiene problemas para pagar el alquiler

Alrededor del 23% de los inquilinos de la provincia de Córdoba tuvieron inconvenientes para afrontar el pago de alquiler en mayo, en la mayoría de los casos por los problemas económicos derivados del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Así surge de un relevamiento efectuado por el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba el 13 y 14 de mayo, y que abarcó 19.068 unidades habitacionales y 3.728 locales comerciales de 55 localidades de la provincia, en base a los datos aportados por 350 corredores públicos inmobiliarios, detalla la información institucional.

El resultado arrojó que el 76,91% de los inquilinos de viviendas abonaron el alquiler en mayo; el 17,18% no pudo pagar y el 5,91% realizó pagos parciales. En cuanto a las unidades dedicadas a la actividad comercial (oficinas, comercios, galpones, etc), el 42,98% de los inquilinos abonó en término; el 41,22% no pudo y el 15,80% realizó pagos parciales.

El muestro también reveló que el 2,95% de los inquilinos de viviendas tuvieron necesidad de mudanzas, mientras que en los locales comerciales fue del 0,71%.

