La hija de Jordan también está descubriendo a su padre con ‘The Last Dance’

Jasmine Jordan está echando estos días un vistazo íntimo a la psique de su padre, Michael, como el resto del mundo.

La joven de 27 años no había nacido cuando su padre ganó los dos primeros de sus seis campeonatos con los Chicago Bulls, así que como muchos que ven el documental ‘El último baile’, que en Argentina se emite por Netflix, hay algunas cosas que está aprendiendo por primera vez.

“Definitivamente le estoy enviando mensajes de texto sin parar”. Creo que no ha habido un episodio, un domingo, en el que no haya dicho: ‘Esto pasó, déjame saber lo que piensas’”, dice la más joven y única hija de sus tres hijos adultos con Juanita Vanoy. (Jordan tiene gemelas de 6 años con su actual esposa Yvette Prieto Jordan.)

“Era súper joven, así que me lo tomo como una aficionada más”, agrega.

"Ha sido increíble de ver. Sabes, no conseguí ningún avance o algo así, así que lo estoy viendo en tiempo real con todos los demás y en realidad sólo lo tomo como una aficionada, esencialmente. Así que ha sido muy revelador. Creo que si eliminas el aspecto del baloncesto y todos los elogios que obtuvo por razones obvias, creo que definitivamente estoy aprendiendo que mi padre estaba realmente tratando de responder a las presiones y las expectativas y no permitir que pesen sobre él y realmente manifestarlas a los suyos... Definitivamente lo he visto tomar ese papel y asumirlo y no huir de él y convertirse en el mejor jugador de la historia del basket", narró Jasmine.

"Cuando va a Steve Kerr o corrige a Scottie e intenta sacarles el fuego y la tenacidad, yo digo: “Oh, sí, es papá”. Quiero decir, me hará eso sólo para que pueda sacar un sobresaliente en uno o dos exámenes. (Risas) Y sólo estoy tratando de tener buenas notas, ni siquiera estoy ganando campeonatos. Así que definitivamente es totalmente él", contó.