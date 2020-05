Juntos por el Cambio rechazó los "superpoderes" de Santiago Cafiero

El interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados rechazó los llamados "superpoderes" del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y le reclamó que concurra al Congreso a brindar su informe de gestión, al advertir que el Gobierno impulsa un "estado de excepción permanente" que debilita "la libertad y la democracia".

Los jefes de los bloques que componen el espacio opositor, Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro, denunciaron en conferencia de prensa un avance contra la democracia de parte del gobierno nacional por el DNU que habilita al titular de ministros a mover partidas presupuestarias para atender la crisis de la pandemia.

"En respuesta a nuestra preocupación, Cafiero dijo que necesitan un Estado inteligente y rápido en la pandemia. Nos parece absurda esa explicación", sostuvo Negri, que reclamó que el Poder Ejecutivo "retire el DNU (457/2020) de forma urgente y recupere el diálogo institucional".

"Un Estado inteligente no presupone anular las instituciones, menos aún los controles, el Congreso y el servicio de Justicia. Tranquilamente podrían venir al Congreso a pedir las ampliaciones que necesiten", señaló el radical cordobés.

Además, le reclamó a Cafiero presentarse en el Parlamento: "Desde que asumieron, el Gobierno no ha asistido a ninguna de las Cámaras. Lo estamos esperando, más con lo que acaba de firmar para tomarse estas atribuciones en nombre de todo el Parlamento argentino, al cual lo dejan vacío".

Por su parte, el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo que el DNU y la aplicación para celulares CuidAR son "avances contra el sistema democrático". "La aplicación tiene geolocalización y una cantidad de datos personales que no sabemos para qué van a utilizar", consideró.

"Esta crisis no justifica esas acciones. El tapabocas es para cuidarnos, pero no para callarnos. Venimos acompañando las medidas sanitarias del Gobierno, pero no vamos a quedarnos en silencio", subrayó el dirigente del PRO en la conferencia que tuvo lugar en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja.

Ferraro, en tanto, manifestó que el Ejecutivo avanza sobre el resto de los poderes y subrayó que se pone en peligro "la libertad de todos los ciudadanos".

Fuente: Noticias Argentinas