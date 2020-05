Proponen generar un "Salario universal para futbolistas" desde el 30 de junio

Después del 30 de junio más allá de la voluntad y el talento de los futbolistas, habrá cerca de 3000 jugadores sin trabajo en Argentina. En su mayoría del ascenso.

Los contratos finalizan, las economías de los clubes en un alto porcentaje están en rojo, y hay una gran incertidumbre sobre el retorno de la actividad oficial.

En ese marco, por estas horas, hay intensas gestiones y negociaciones entre AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados, pero, por ahora, sin propuesta firme sobre la mesa. Reina la preocupación, en consecuencia.

Atentos a esto el colectivo “Futbolistas Unidxs”, una agrupación comprometida con la realidad social, dio a conocer una propuesta para generar un salario universal para futbolistas (SUF).

“En el fútbol argentino se desempeñan aproximadamente 5 mil futbolistas. Consideramos el fútbol masculino de la categoría A a la D, los torneos del interior y las tres categorías de fútbol femenino. A diferencia de lo que impera en el sentido común, una gran proporción de futbolistas tienen ingresos por debajo de la canasta básica familiar. En el último informe del INDEC, dicha canasta se ubica en 42 mil pesos para una familia tipo”, explicaron desde el colectivo, que mediante sus redes sociales busca visibilizar esta problemática.

En la actualidad solo un diez por ciento de los futbolistas pueden atravesar esta situación sin cobrar. Por ejemplo, el capitán de Boca, Carlos Tevez, que había expresado que los futbolistas pueden pasar seis meses sin cobrar. Otra realidad. Otra historia.

La propuesta no especifica un monto para este SUF, pero proponen que sea homogéneo para los futbolistas de cada división.

En ese marco, proponen esta creación de un Salario Universal para Futbolistas que sea financiado conjuntamente por Futbolistas Argentinos Agremiados, la Asociación del Fútbol Argentino, los clubes, el Estado nacional, las empresas auspiciantes y las empresas de televisación.

Pedido

“Exigimos de manera innegociable que se deje sin efecto la cláusula que elimina los descensos para 2021 y que cuando se reanude el fútbol se haga de forma completa y no de manera selectiva. Y por otro lado, proponemos la creación de un Salario Universal para Futbolistas (SUF), que dure desde el 30 de junio hasta que las autoridades sanitarias permitan la realización de la actividad física y los clubes vuelvan a armar sus planteles”, explica el comunicado que dieron a conocer. Y cierran: “Nadie se salva solo”.

A propósito, Sebastián Vidal, ex mediocampista de Patronato, Unión, actualmente secretario de Deportes de la ciudad de Avellaneda, y referente del colectivo contó: “El objetivo es garantizar y generar, a partir del 30 de junio y hasta que las autoridades sanitarias permitan retomar la actividad, un salario único para futbolistas. Que ese monto sea igual a todos los futbolistas de cada categoría, acá no importa quién juega mejor, peor o quién tiene más capacidad de negociación, sino generar un salario de emergencia para no pasar hambre y malos momentos con la familia en estos meses”.

Registro de futbolistas

Actualmente se estima que hay cerca de 3500 futbolistas profesionales en fútbol federal en Argentina. Sin embargo, para que haya un número oficial y poder ayudar a cada jugador y jugadora que lo necesite, en el marco de la lucha por el salario universal para futbolistas, se lanzó un Registro Nacional.

También lo lleva adelante el colectivo “Futbolistas Unidxs” y es para que puedan aportar información y así establecer una respuesta específica de la problemática que están atravesando.

