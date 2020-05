Presentan pedido de informes sobre convenios municipales con consultoras

Desde la oposición en el Concejo Deliberante presentaron un pedido de informes para que la Municipalidad dé detalles sobre dos convenios con suscriptos con la OEI (Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Oiss (Organización Iberoamericana de Seguridad Social) para consultorías internacionales.

Se trata de acuerdos marco aprobados por el propio Concejo durante la segunda sesión extraordinaria celebrada en diciembre pasado, en el marco de los proyectos de emergencia elevados por el intendente Martín Llaryora a poco tiempo de asumir.

Inicialmente, esas iniciativas implicaban un costo aproximado de "10 millones de pesos" y recibieron el visto bueno de gran parte de la oposición, que votó a favor de los escritos 8287/E/19 y 8288/E/19.

En los últimos días, una nota del diario La Voz del Interior dio cuenta de que el dinero desembolsado tras el acuerdo entre los organismos y el secretario de Economía Guillermo Acosta ascendía a los 135 millones de pesos por "la necesidad de ampliar el monto oportunamente convenido, a fin de dar satisfacción a la complejidad de temas que en el proceso de ordenamiento que está llevando a cabo van surgiendo con miras a asegurar el desarrollo integral de la ciudad”.

Ricardo Aizpeolea, representante del Frente Cívico en el bloque Córdoba Cambia, sostuvo a La Nueva Mañana que los convenios "no presentaban mayores dificultades" y no hablaban de montos mayores a los 5 millones con cada organismo.

"Después nos enteramos por los medios que amplían la cifra a 65 y 60 millones a cada uno. Nosotros no tenemos la información concreta en el Concejo y si es una adenda al convenio, es otra magnitud que no implica un simple asesoramiento. No es ninguna prioridad", afirmó el edil.

Uno de los puntos que más critica la oposición es la falta de canales de comunicación directos al respecto. El pedido de informes solicita la presencia de Acosta para que explique los pormenores de los desembolsos.

"El pago de estas consultoras no es una prioridad cuando se llega a cuentagotas con el aporte de suministros a dispensarios en medio de una pandemia. Que por lo menos nos expliquen ese tema y para eso está dirigido el pedido", agregó.

De todas maneras, para que el Concejo apruebe el pedido, este debería tomar estado parlamentario, algo que no está ocurriendo con la mayoría de las iniciativas de la oposición. Este viernes habría sesión pero al ser "especial" y no "ordinaria" no es posible tratar más que los puntos establecidos en el orden del día.

