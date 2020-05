Inquilinos piden que el Estado pague los alquileres adeudados durante la cuarentena

"El alquiler que no se paga tiene mucho que ver con la pandemia. La emergencia sanitaria redujo los ingresos", remarcaron desde la Federación de Inquilinos Nacional.

La Federación de Inquilinos Nacional se reunió con la ministra de hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa y sus representantes presentaron propuestas concretas para el sector, que sigue acumulando deudas y esperando soluciones que "permitan garantizar el techo para familias que no están generando ingresos, y necesitan un horizonte respecto cómo se va salir de la crisis económica".

Puntualmente, las organizaciones pidieron el pasado sábado que el Estado pague la deuda que los inquilinos acumularon en este tiempo de aislamiento (sin tener la posibilidad de trabajar), que se apruebe la Ley de Alquileres Nacional que ya tiene media sanción en la cámara de Diputados.

Asimismo, solicitaron que se prorrogue el Decreto 320 al menos por dos años, y que se garantice un organismo para hacer cumplir el derecho que otorga el decreto.

"El alquiler que no se paga tiene mucho que ver con la pandemia. La emergencia sanitaria redujo los ingresos a tal punto que no hay salida si el Estado no se hace cargo", remarcaron desde la Federación.

