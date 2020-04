Austin y Cossar reclaman por los cordobeses varados en todo el país

La diputada nacional Brenda Austin y el legislador provincial Marcelo Cossar solicitaron a las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) la urgente instrumentación de un protocolo, un sitio digital único, un 0-800 de contacto y la masiva difusión de los mismos para que los cordobeses varados en distintos puntos del país y oriundos de otras provincias que se encuentren en Córdoba, puedan retornar a sus hogares.

La diputada, quien impulsa la iniciativa “Volver a Casa” a nivel nacional, lleva adelante un registro informal que cuenta en 23 mil los argentinos que se encuentran en esta situación, de los cuales casi 2.000 son cordobeses en distintas provincias y 4.212 son argentinos de otras provincias que se hallan en Córdoba. “Al momento de establecerse la cuarentena, no se otorgó un tiempo adicional para que aquellas personas que se encontraran lejos de sus hogares pudieran tomar los recaudos necesarios para regresar. Ellos están cumpliendo la cuarentena lejos de sus hogares, tienen hijos que no pueden cuidar, familias que no pueden mantener”, dijo Austin al respecto.

Por su parte el legislador provincial se hizo eco de la propuesta y junto a Austin se reunieron con autoridades del comité de emergencia provincial a fin de facilitarles la información necesaria para hacer efectiva la ayuda. "Creemos que la Agencia Córdoba Turismo debería coordinar con COE y Secretaria de Transporte para facilitar el regreso a quienes carezcan de recursos. Entendamos que ninguno es Tinelli yendo a su casa en avión privado, son miles de argentinos ignorados. Nos llaman o nos escriben desesperados pidiendo respuestas. Son ciudadanos comunes que tienen dificultades, muchos en el borde de la subsistencia, para poder volver con sus familias”, dijo Cossar.