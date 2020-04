Fernández aclaró que "nadie del Gobierno" pidió la excarcelación de Jaime

"El Gobierno no pidió la prisión domiciliaria de nadie", dijo Fernández. - Foto: archivo

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que "el Gobierno no pidió la prisión domiciliaria de nadie", haciendo referencia al ex funcionario Ricardo Jaime y pidió tratar "con seriedad" los problemas en las cárceles.

"Estoy tratando de controlar el tema de manera racional. Es un problema serio. Digo esto porque cada dos por tres me encuentro con un tuit de la (Patricia) Bullrich", indicó.

"Quiero que hablemos con seriedad de estas cosas. La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa donde el contagio se puede dar con muchísima facilidad", manifestó en diálogo con Radio Con Vos.

En ese sentido, explicó que "no es un tema simple el de los presos porque también se mezcla con criterios de justicia".

"Hay gente que está presa porque cometió delitos pero también hay gente que no tiene condena aún y están exponiéndose peligrosamente", agregó.

En cuanto al accionar del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, sostuvo: "El Gobierno no pidió la prisión domiciliaria de nadie. No es que el Estado representó a Jaime. No tengo nada que reprocharle", concluyó.

