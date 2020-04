Lauti, Facu, Axel, Brian, dadores alegres

“¡Que Dios los bendiga, gracias por lo que están haciendo!”, le dijo una señora visiblemente feliz. Y ellos se quedaron sin palabras. Aún les late el corazón bien fuerte por las emociones vividas en la tarde del miércoles 22 de abril. Emociones que le son difíciles de explicar, pero que dejan en evidencia que siempre es mejor dar que recibir.

Dar. Dar. No cuando sobre, sino dar cuando es necesario.

Dar. Dar. Lauti, Facu, Axel y Brian dieron. Y esta noche se van a dormir con esa satisfacción que el dinero jamás podrá comprar.

Dar. Dar. Dar cuando ves que tus vecinos necesitan.

“No lo hacemos para inflarnos el pecho, ni para publicidad, lo hacemos porque solamente porque lo sentimos de ayudar a otra persona, gente que no puede salir a trabajar... La gente estaba contenta y con lágrimas por recibir comida. Se ponen feliz porque no pueden salir a trabajar... Hoy tengo para comer, gracias a Dios, y lo podemos hacer, pero pasamos por esa situación y es feo...”, dice Lautaro Núñez.

‘Lauti’ es jugador de fútbol. Juega en las inferiores de Talleres y en algunas ocasiones lo han promovido para entrenar con el primer equipo que comanda Alexander Medina. Es lateral y sueña con debutar en la Primera. Su hermano Facundo es su mellizo y también juega en la “T”. En las formativas de barrio Jardín se conocieron con Axel Villegas, un tremendo zurdo que tuvo un paso por Aldosivi y ahora está con Racing de Nueva Italia jugando el Torneo Federal Regional Amateur 2020. El "10" es primo de Brian Ramírez, que es arquero de Las Flores en la Liga cordobesa.

Futbolistas con sueños. Lejos, por ahora, de las grandes luminarias del fútbol de élite. No tienen miles miles miles de seguidores en las redes sociales. Pero sí tienen iniciativa. Y ganas de dar.

Lautaro antes realizaba tareas en un merendero y en los potreros de su barrio Las Violetas tenía una escuelita de fútbol. Cuando el confinamiento comenzó a generar mayores preocupaciones económicas y, por ende, alimenticias en los barrios más humildes, los cuatro vieron la necesidad de sus vecinos, y quisieron dar una mano. No se quedaron en lamentaciones, quejas y demás. Fueron a la acción. Los cuatros son chicos de acción.

Lo primero que hicieron fue hacer una publicación en Facebook, diciendo que comenzaban una colecta para ayudar a la gente que no la estaba pasando bien.

¡Y boooom!

“Nunca imaginé que iba a tener tanta repercusión. La gente que la vio se sumó al instante a la causa, tanto la gente que donó como mi amigo Axel Villegas y mi hermano Facu que son con los que buscamos los alimentos y se los llevamos a la gente”, le relató Lautaro a LA NUEVA MAÑANA.

Acción. Dar. No quedarse con lamentaciones y quejas. Sujetos de acción. Dar. Contagiar buenas acciones. En tiempos de “contagios” ellos contagiaron la solidaridad. Y se recaudó... donaciones, mercadería, alimentos no perecederos, solidaridad con el prójimo. Dar. Solidaridad.

“Recaudamos mucho gracias a las redes sociales, publicamos lo que estábamos haciendo y también muchos familiares y amigos se sumaron en compartir dicha publicación y así llegamos a mucha gente que pudo sumar su granito de arena”, comentó.

La publicación con la que empezó todo fue:





Y éste miércoles llevaron las donaciones. Fueron a lugares donde la gente les pidió que fueran... barrio Yofre Sur, Bella Vista, Villa Urquiza, Villa Siburu... y seguirán yendo a otros barrios que les quedaron pendientes...



Los cuatros son pibes que están pisando los 20 años. Tienen ilusiones futboleras, metas grandes. Pero anoche la sensación es que le hicieron un golazo a la crisis económica generada por el coronavirus. “La gente nos decía cosas que no se pueden explicar, eran palabras de agradecimiento, sonrisas y muestras de cariño, todo con medidas de seguridad, y nos felicitaban por lo que hacíamos”, dice el lateral que supo jugar en Universitario.

“No, no somos ricos y tampoco estamos salvados. Tenemos carencias económicas como todo el mundo, pero hoy en día por la Gracia de Dios tenemos para comer y no nos falta. Nos motivó el saber que en algún momento pasamos por esta situación y hoy no queremos que ninguna familia se vaya a dormir sin comer”, relatan a coro.

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra...” (2 Corintios 9:7-8)

Los cuatro estaban felices de poder ayudar. Alegres. Aunque ojo, conmovidos por lo que vieron. Más allá de que conocen la situación, la viven... Pero esto, claro, provocó mayor compromiso. Dadores alegres, y comprometidos. Tocados por las cosas fuertes que vieron, aunque ellos la conocen, alguna vez la pasaron.

“Nos generó una alegría inmensa. Ver la sonrisa de la gente no la cambiamos por nada. Saber que por lo menos merenderos y familias van a tener un plato de comida en su mesa, nos pone contentos. Son momentos donde reflexionamos el amor al prójimo, el poder brindar ayuda y mirar al ‘otro’ con ojos de amor y comprensión. Dios nos dio los recursos para poder hacer todo esto y junto con Axel, Facu y Brian estamos muy agradecidos a la gente que se sumó”, cerró Lautaro.

¡Gol!

... Y nos tiran un pase para contagiarnos en la solidaridad.

(NdR: A los cuatro pibes no les interesa promocionarse. Pero la intención del artículo es colaborar para las próximas colectas que harán para seguir ayudando a las familias que no la están pasando bien en este momento)