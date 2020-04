Pateamos la pelota entre todas con la jugada solidaria de "Abriendo la cancha"

La crisis sanitaria global generada por el nuevo coronavirus afecta en mayor medida, lamentablemente, como siempre, a las personas con menos recursos, más allá que en los medios hegemonicos narren "otras" historias. Y, sin dudas, el aspecto económico está castigando, en medio de la cuarentena, a las personas que viven de generar sus recursos en el día a día.

La cuarentena no es solamente lo que se muestra en las redes sociales. Muchas familias en distintos barrios no la están pasando bien. Aquellos que viven de salir a cartonear, por ejemplo, y no pueden, porque la policía no se los permite. Y son familias numerosas.

Por tal motivo, la agrupación Abriendo la cancha, busca dar una solución en medio de la coyuntura.

Abriendo la cancha es una agrupación feminista compuesta por mujeres que provienen de diferentes espacios sociocomunitarios, con profesionales de las ciencias sociales, que se inició en el 2016, con la intención de promover el fútbol femenino.

Desde el 2017, los sábados están yendo al espacio Campo de La Ribera, donde dan clases de fútbol para nenas. Además, de darles impulsos para que disfruten del juego libre de prejuicios; y participan de espacios de reflexión, y también de torneos con otras escuelas.

"Cerca de 30 niñas asisten a la escuelita de fútbol. Ellas son de barrio Maldonado. Practican todos los sábados. Antes del aislamiento obligatorio, social y preventivo, estuvimos pintando la cancha", narró Debora Majul, integrante de esta agrupación. La escuelita se llama "Somos nosotras"

Y en marco de este escenario de cuarentena, contó: "Ante esta situación se suspendieron las actividades, pero mantenemos vinculo con las niñas, sugiriendo actividades, con la realidad que ellas se encuentran. Pero entendidos, también, que una manera de acompañar y estar presentes es ayudar con un aporte".

Por tal motivo, abrieron el juego para aquellas personas que quieran colaborar. Están realizando una colecta de dinero para poder juntar fondos para armar bolsones de alimentos para estas niñas y sus familias.

Es una gran jugada solidaria. Pateamos entre todos y todas.

¿Cómo podes ayudar?

A través de un depósito o transferencia bancaria:

CBU: 0720437588000035601904 a nombre de Regina Inés Actis.

EMAIL: [email protected]