Imputaron al hombre que insultó y golpeó a un enfermero en una pensión

El fiscal Fernando López Villagra decidió imputar al hombre que atacó a un enfermero en una pensión de calle Catamarca y Rivadavia, en el centro de Córdoba.

El victimario quedó imputado por "lesiones leves y amenazas reiteradas".

"Me dijo que me vaya, que iba a infectar la pensión. Estaba por responder y me dio una trompada en el rostro, me tiró contra la pared y me siguió pegando", relató en su momento la víctima, de 46 años.

Según detalló el fiscal a Radio Universidad, se impuso una "restricción de comunicación con la víctima", con el condicionante de ser un vecino cercano.

La víctima adujo que el presunto motivo fue iba "a contagiar a todos en la pensión", en medio de la pandemia de coronavirus.