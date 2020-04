Dos pesqueros marplatenses en cuarentena por casos positivos de COVID-19

Dos tripulantes de dos buques pesqueros de la ciudad de Mar del Plata fueron reportados este martes como positivos de coronavirus, por lo que se ordenó un nuevo hisopado para confirmar ambos casos y se activó un protocolo preventivo, por el que todo el personal deberá cumplir la cuarentena obligatoria a bordo, informó el intendente Guillermo Montenegro.

Los infectados son un tripulante del Scirocco, un buque de la empresa Solimeno dedicado a la captura de calamar, y otro del Atlantic Surf III, embarcación de pesca de vieira, de la firma Glaciar Pesquera S. A.

Según informó el jefe comunal en una conferencia de prensa que brindó junto a la secretaria de Salud marplatense, Viviana Bernabei, ambos trabajadores habían sido testeados en los últimos días por decisión de las empresas propietarias de los barcos, y este martes se reportaron los resultados positivos, por lo que se realizará un nuevo test a los dos trabajadores, para su confirmación.

Montenegro señaló que los casos son considerados "sospechosos positivos" y son "asintomáticos", por lo que un segundo análisis buscará "reconfirmar" el resultado y determinar eventualmente "el nexo epidemiológico".

En el caso del tripulante del Scirocco fue hisopado al igual que los otros 29 trabajadores del buque antes de que zarpar desde el puerto de Mar del Plata el último fin de semana, sin tener los resultados del análisis, realizado en un laboratorio privado.

El resultado positivo del test de coronavirus fue comunicado cuando el buque navegaba a la altura de la ciudad de Bahía Blanca, por lo que se dispuso su regreso a la terminal marítima marplatense, previsto para las primeras horas del miércoles.

En cuanto al Atlantic Surf III, se informó que sus tripulantes también fueron testeados antes de embarcarse por decisión de la firma propietaria, pero el buque permaneció amarrado en el muelle 2 del Puerto, a la espera de los resultados.

Tras conocerse el caso positivo en esta embarcación, se realizó un nuevo hisopado al tripulante afectado y se aplicó un protocolo especial por parte de Prefectura Naval Argentina, la Dirección de Sanidad de Fronteras y las autoridades sanitarias de la ciudad, para que toda la tripulación permanezca a bordo.

El intendente indicó que los tripulantes de ambos buques “quedarán en cuarentena" y que "nadie podrá bajar de esas embarcaciones”.

"No va a bajar ningún integrante de los buques hasta no tener claro que no pueden contagiar", señaló, y en ese sentido aseguró que el Scirocco deberá permanecer fondeado frente a la costa de Mar del Plata tras su arribo, "con los controles médicos correspondientes y con la realización del segundo testeo" al tripulante reportado como positivo.

Subrayó además que "estos casos son asintomáticos, es decir, personas que no tenían ninguna de las patologías que se piden para hacer los testeos".

El jefe comunal informó además que autoridades sanitarias de la ciudad mantendrán este miércoles una reunión con representantes de los trabajadores del sector pesquero y portuario, que expresaron su preocupación a partir del reporte de los primeros casos.

Fuente: Télam